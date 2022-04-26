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Le Creuset警告勿用1款油炒餸 令鍋具隨時壞

環球社會熱點 12:30 2022/04/26

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法國名牌Le Creuset廚具色彩繽紛及造型精緻，成為不少人入廚的心儀之選，但部分人或對出具保養方面感到棘手。Le Creuset近日警告顧客使用旗下鍋具炒餸時應避免使用橄欖油，並提醒顧客定期做1件事有助妥善保養鍋具。

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英媒早前報道，不少民眾使用Le Creuset的廚具一段時間後發現有損壞情況，向該品牌作出投訴。而Le Creuset就去信提醒客戶，指他們使用‎琺瑯鑄鐵鍋具煮食時應留意食油種類。

Le Creuset建議顧客避免在煎炒食物時使用橄欖油，指由於橄欖油的燃點非常低，煮食時燒焦的油會在鍋具上形成褐色薄膜，變相在食物和鍋具之間形成一道屏障。

以下為建議可使用的食油

    點擊圖片放大
  • 可以使用椰子油
    可以使用葵花籽油

百貨公司John Lewis也曾作出類似警告，指橄欖油會在陶瓷鍋具上碳化，殘留物恐損害鍋具。

意大利品牌Smeg建議顧客不要讓油冒煙或燃燒，強調使用這類鍋具時無需沾油也可以煮食。

Le Creuset保養貼士及注意事項（來源：官方YouTube頻道）

    點擊圖片放大
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責任編輯：鄭錦玲

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