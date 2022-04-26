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【TWTR】Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克　稱「是我唯一信任的解決方案」

股市 11:55 2022/04/26

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Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克　稱「是唯一信任的解決方案」

Twitter（美：TWTR）董事局接受Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的收購及私有化建議。Twitter聯合創始人、前首席執行官Jack Dorsey一連在Twitter上發佈數條推文，支持馬斯克的收購計劃，並指馬斯克是其唯一可以信任的解決方案。

Jack Dorsey在Twitter中表示，Twitter是最接近能夠獲取全球共識的東西，他不認為任何一個人應該擁有或經營Twitter，他希望Twitter是一個基於協議層面的公共商品，而不是一個公司，而要解決這一問題，馬斯克將是唯一他能夠信任的解決方案。

他稱，Twitter過往一直是一間公司這件事，是困惑他的單一問題，亦是他最大的遺憾。他指Twitter已經被華爾街以及廣告模特擁有，將Twitter從華爾街手中奪回，是正確的第一步。

Jack Dorsey又指，馬斯克的目標是要建立一個，能夠最大程度信任及廣泛包容的平台，這一目標是正確的，亦是他選擇馬斯克的原因，並衷心相信馬斯克所提出的道路方向是正確的。

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