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特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武

環球社會熱點 12:05 2022/04/26

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美國前總統特朗普在位期間，曾多次被指與俄羅斯關係密切。特朗普近日受訪時表明，如果自己仍然在任，一定不會讓俄羅斯總統普京每日提起核武，更向對方傳達入侵烏克蘭會面對的後果。

【烏克蘭戰爭】俄警告核威脅仍存在 斥美武裝烏克蘭 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）的訪問周一（25日）播出，當中他批評普京（Vladimir Putin）不應該經常提起核武，誘發他人恐懼，更指當他人愈害怕，普京便更常稱要用核武。

當被問及假如仍是美國總統，特朗普會如何阻止普京提起核武。特朗普稱會向普京表明，美國擁有更多核武，而且威力更強，並威脅對方繼續談論核武將有嚴重後果。

【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭據報將同時申請加入北約 【下一頁】

特朗普亦聲稱，曾向普京提出，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國會作出如何反應，獲對方回應一句「真的？」（really?）。摩根追問是否意指美國會對俄羅斯使用核武，特朗普則拒絕回應。

同時，特朗普再次表明，假如自己仍然是美國總統，俄烏戰爭不會發生，以此重新指控2020年美國大選有舞弊。

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責任編輯：吳漢培

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