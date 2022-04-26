【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家

美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日（24日）來訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會面。奧斯汀周一（25日）向記者表示，美國希望削弱俄羅斯，使其無法再入侵其他國家。布林肯亦指莫斯科對基輔的軍事行動已經失敗，烏克蘭正取得成功。

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布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）周日出訪烏克蘭基輔後，周一轉抵波蘭邊境接見記者。奧斯汀表明，美國希望削弱俄羅斯實力，使莫斯科政府無法再入侵其他國家，亦失去重建軍事能力。

美國國家安全委員會（National Security Council，簡稱NSC）發言人表示，奧斯汀所言與美國政府數月來目標一致，即使俄羅斯入侵烏克蘭變成戰略敗筆。

發言人補充指，美國希望烏克蘭取得勝利，向烏國民眾提供武器及裝備抵禦俄羅斯。華府目標之一是遏止俄羅斯再發動戰爭，實施針對俄國防工業的制裁及限制出口措施，削弱俄羅斯的經濟和軍事實力、威脅及攻擊鄰國。

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布林肯亦於記者會表示，俄羅斯的戰爭主要目標是徹底征服烏克蘭、奪去烏國獨立主權。但莫斯科軍事目標失敗，烏克蘭正取得成功，又指雖然未知戰爭發展去向，但肯定的是，一個主權獨立的烏克蘭，會比普京（Vladimir Putin）在位時間長得多。

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，美國政府過去甚少有官員直接承認希望俄羅斯失敗，或是失去軍事實力，多數選擇樂觀地希望以此換取部談判空間。西方及美國官員透露，今次他們意識到需要在經濟或戰事上重創俄羅斯，形勢才可能改善。

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責任編輯：郭麗明