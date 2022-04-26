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【蘋果動向】再有新功能？ 新款Apple Watch或增衛星通訊功能

科技 12:13 2022/04/26

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據《彭博》知名爆料記者Mark Gurman指，蘋果將會在新款Apple Watch加入衛星通訊功能，而新產品最快會在2023年面世。

早前傳出蘋果將在iPhone加入衛星通訊功能之後，最近有相關消息稱，新款Apple Watch也可能加入相同設計。據《彭博》知名爆料記者Mark Gurman指，蘋果將會在新款Apple Watch加入衛星通訊功能，而新產品最快會在2023年面世。

【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題 可享蘋果官方免費維修
 
據Mark Gurman在Power On專欄中表示，作出這樣的推測，主要是蘋果近期與美國衛星通訊公司Globalstar有深入合作跡象，而Globalstar更在今年2月透露，將向預先支付數億美元的潛在客戶提供衛星通訊服務，而市場則推測該潛在客戶就是蘋果。

【智能手錶】Google將推智能手錶？ 美國專利局文件揭破
 
Gurman預計，新款iPhone及Apple Watch都會加入衛星通訊連接功能，將可透過衛星提供更精準的定位與通訊功能。即使用家身處在沒有電訊商覆蓋的地方，仍可透過衛星訊號連接上網，並且提供通訊功能。
 
但由於各國對於衛星通訊應用的法規不同，因此蘋果初期可能只會在部分市場提供支援使用衛星通訊功能的iPhone及Apple Watch。

【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？ 郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦

責任編輯：廖淑瑩

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