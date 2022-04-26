【人仔滙率】 人民幣滙率疲弱惹市場關注 券商估下半年重回6.3

近日人民幣兌美元連番貶值，引起市場不少關注，擔心中美利差掛鈎、疫情因素引致資金流出中國，人民幣或出現單邊貶值的情況。截至周二（26日），人民幣在岸價（CNY）見6.53左右，較4月18日下跌2.6%。

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到底人民幣的去向何去何從？宏萬申源發表報告指，決定人民幣滙率的主要矛盾在於工業生產何時能夠恢復，而後者又系於上海供應鏈物流困難能否盡快解決。當前可能已經是接近預期底部的位置，後續如果出現早於市場預期的上海解封跡象、或者創新出能夠直接緩解當前供應鏈物流通行權限和駕駛員流動性大幅降低問題的政策手段，則可能帶動人民幣再度出現小幅升值。

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由於中美貨幣政策背離和中美利差倒掛，所引致的資本項目資金流出壓力加大。當前可能已經進入了年內壓力最大的時間段，該行預計6月開始外部緊縮對人民幣滙率的壓力行將大幅緩和。另一方面，美國經濟增長恢復動能弱化，美元指數下半年可能小幅回落，也預計將被動推動人民幣下半年重拾升勢。綜合分析，預計5月CNY、離岸價（CNH）分別小幅下探至6.5至6.6的年內低位。而6月之後，從工業生產和出口恢復，到財政貨幣政策保復工促消費，都指向CNY、CNH可能到年底重新升至6.3至6.4。

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記者：林衛