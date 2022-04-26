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【中興763】首季業績略超券商預期 中興布局新增長點

股樓投資 13:08 2022/04/26

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中興通訊（00763）發布第一季業績，收入與利潤繼續維持增長，其中扣非淨利潤增速超過100%。期內，公司實現營業收入279.3億元（人民幣，下同），按年增長6.4%；歸母淨利潤22.2億元，增長1.6%，扣非歸母淨利潤19.5億元，增長117.1%。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

華西證券指出，得益於運營商業務帶動以及持續成本結構優化，公司整體毛利率為37.8%，按年上升2.35個百分點。另外，中興的消費者業務呈現出持續放量的態勢，其中消費者業務海外市場營業收入按年增長近30%。當前，產業數字化和數字產業化已成為現代社會發展的基石，也是加速傳統經濟轉型升級、企業可持續發展的重要驅動力。公司將不斷以創新的ICT技術，與合作伙伴一起助力全球數字經濟的發展。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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該行又指，公司第一季繼續緊跟新基建、東數西算、碳達峰、碳中和等發展趨勢，構建「連接+算力」能力，發力服務器及存儲、終端、數字能源、汽車電子等業務在內的「第二曲綫」布局，通過將自身的ICT技術能力外延，強化與行業頭部企業合作，積極推動產業數字化應用和實踐，賦能千行百業數智化轉型升級。該行維持盈利預測，預計今後三年每股盈利分別為1.66元、1.82及2元，維持「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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記者：林衛

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