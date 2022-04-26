綠色債券4252│綠色零售債券4252今日接受認購　買賣策略話你知

綠色零售債券 （新上市編號：04252） 「綠債」今日起接受認購，保底息率最少2.5厘。環球股市現充斥不明朗因素下，每手入場費只需1萬元的綠色債券，又是否穩陣收息為錢生錢之選？

因應加息大環境，政府首次發行的綠色零售債券，將最低年息率上調至2.5厘，較去年推出的第8批通脹掛鈎債券iBond （04246） 的2厘保證回報為高。

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綠債與通脹掛鈎，如通脹率高於2.5%，則可以取得更多利息。由於市場預期本港未來兩年平均通脹率難以超過2.5%，故料今批綠債每期較大機會以保底息率派息。抽中一手者，全期3年收息將不少於750元。

買賣策略方面，根據iBond往績，若在上市即日放售，平均每手可賺300至500元，但大多數首掛僅升至103元。因此，有意在二手市場買入者，若上市首日綠債價格升至103元以上，便不建議追入。

綠色零售債券認購期將於4月26日起開始，直至5月6日結束。【詳細分析：按此】