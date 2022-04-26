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【穩增長】國務院辦公廳力促消費有序恢復 推20條措施谷消費

股樓投資 11:46 2022/04/26

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國務院辦公廳日前發有《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，該《意見》從應對疫情影響、促進消費有序恢復發展，全面創新提質、著力穩住消費基本盤，完善支撐體系、不斷增強消費發展綜合能力，持續深化改革、全力營造安全放心誠信消費環境，強化保障措施、進一步夯實消費高質量發展基礎五大方面提出20項重點舉措。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

據發改委負責人介紹，《意見》一方面著眼長遠，著力暢通國民經濟循環，打通生產、分配、流通、消費全鏈條、各環節，統籌不同領域、不同層次、不同群體消費發展需求，推動消費相關政策、制度、技術、業態、模式等創新，有序破除消費領域體制機制障礙，著力提升居民消費能力和意願，促進供給體系、需求結構、流通網絡和發展環境提質升級。另一方面聚焦當前，統籌疫情防控和經濟社會發展，積極應對疫情對消費的影響，努力穩定當前消費，切實保障消費供給，促進消費持續恢復。

【延伸閱讀】第5波疫情：本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股，請按【見下頁

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舉例，做好基本消費品保供穩價；加快建立健全生活物資保障體系，暢通重要生活物資物流通道；在各大中城市科學規劃建設一批集倉儲、分揀、加工、包裝等功能於一體的城郊大倉基地，確保應急狀況下及時就近調運生活物資；穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制等。專家表示，《意見》提出了切實有效的舉措，有助於應對疫情影響，促進消費有序恢復。隨着疫情得到有效管控、政策效應逐步顯現，正常經濟秩序將快速恢復，國內消費長期向好的基本面沒有改變。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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記者：林衛

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中國國務院 經濟 中華人民共和國國家發展和改革委員會

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