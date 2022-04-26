▲ 【香港疫情】林鄭：未有計劃進一步放寬旅遊及航班限制 仍考慮全民強檢對社會經濟的影響

本港自5月1日起容許非香港居民從海外地區入境香港，並適度調整個別航線「熔斷機制」。對於會否檢討「熔斷機制」，行政長官林鄭月娥出席行政會議前見傳媒時表示，政府仍要外防輸入個案，需要作出平衡，相信疫情受控後，再逐步放寬外防輸入措施可以立竿見影，香港機場會恢復往常熱鬧，吸引更多航班和旅客入境，或在此轉機。

林鄭稱，目前疫情影響是短暫，現階段沒有計劃再進一步放寬邊境管制、旅遊及航班限制等措施。

呼籲市民把握疫情下降的空窗期接種疫苗

她又指，本港疫情出現良好及正面的局面，過去不足半個月確診個案由946宗下降一半至431宗，但目前一長一幼的疫情接種情況仍不理想，呼籲市民把握疫情下降的空窗期，盡快接種疫苗，當第六波疫情出現時，本港可以有更強抗擊力，需要關閉處所的機會更微。

現時70歲以上已打一針長者比例為74%，3歲至11歲為66%。

對於本港是否仍需做全民強檢，林鄭稱，政府要不停檢視疫情，評估採取甚麼措施，亦要考慮措施對社會經濟的影響，以及700多萬市民的承受程度，目前未是時候做一些決定，仍要不停監察。

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