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【DIY維修手提電腦】自行維修更方便 微軟拍片示範拆解Surface手提電腦（附影片）

科技 11:27 2022/04/26

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微軟亦推出相關措施，並陸續推出各種產品的拆解維修影片，而最新上架的是高階款手提電腦Surface Laptop Studio。

隨著全球使用者維修權利概念逐漸成形，愈來愈多科技公司讓用戶自行維修旗下產品。微軟亦推出相關措施，並陸續推出各種產品的拆解維修影片，而最新上架的是高階款手提電腦Surface Laptop Studio。

【手機充電】減電子垃圾 歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
 
微軟在其YouTube頻道上發佈了一段新影片，詳細介紹了拆解及更換Surface Laptop Studio零件的過程。影片除了解釋如何正確拆解內部零件，片中還揭示了微軟在 Surface Laptop Studio中所使用的幾個獨特設計理念。

【ESG】蘋果引入新拆解零件技術 產品採用更多循環再造物料
 
影片詳細講解維修方法
 
技術人員在片中解釋，Surface Laptop Studio與手提電腦不同，其電池固定在底板上，並內置易於拆卸的易拉片，可以將電池輕鬆拆掉。此外，用戶無需拆掉主機板都可換電池、SSD、屏幕及連接埠。因連接埠採用模組化設計，這表示用戶需要更換損壞的Surface Connect或音訊插孔會是相對簡單且便宜的過程。
 
除了微軟，不少科技公司亦鼓勵消費者自行維修旗下產品，例如蘋果早前宣布用戶可自行維修iPhone，並將會售賣個別零件並提供拆解資訊。

【iMac】搭載新芯片？ 彭博：M3版iMac正開發中

責任編輯：廖淑瑩

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