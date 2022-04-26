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【大行報告】瑞信料中興通訊傳統業務年增長可超10%　維持「跑贏大市」評級、目標價25.5元

股市 11:17 2022/04/26

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瑞信料中興通訊傳統業務年增長可超10%　維持「跑贏大市」評級、目標價25.5元

中興通訊 （00763） 昨日公布首季業績，首季純利按年增長1.6%至22.17億元人民幣。瑞信發表報告指，雖然公司首季收入的增長較預期減慢，但對中興通訊傳統業務的年均復合增長率超過10%仍然保持信心，再加上預計公司能夠有效控制成本、錄得高於預期的毛利率等因素，維持中興通訊「跑贏大市」評級，目標價維持在25.5元。

報告表示，根據中興通訊早前的電話會議，管理層表示2022年將會是業績表現優異的一年，包括傳統業務的年復合增長率能夠維持在逾10%的水平，而另一條業務線，包括服務器、存儲、終端設備以及包括5G、電動車、能源等在內的新興業務，都將繼續保持增長勢頭。

該行又指，相信中興通訊自己設計的芯片將會持續改善其運營商業務的利潤率。而管理層早前亦給予一個穩定的2022年毛利指引。儘管公司首季收入的增長較慢，但在研發開支仍保持高位的情況下，公司的銷售及行政費用佔比仍保持在一個相對穩定的水平。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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【中興763】中興通訊復牌後升23%　美法院裁定結束5年合規觀察期、不附加任何處罰（第三版）

港股 新興市場 汽車 電動車 晶片 目標價 純利 銷售 中興通訊（00763） 大行報告
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