【保險索償】本港去年保險索償投訴減約12%至512宗　住院醫療保與人壽危疾保投訴最多

▲ 本港去年保險索償投訴減約12%至512宗，住院醫療保與人壽危疾保投訴最多。

保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會在2021年共接獲512宗投訴個案，較去年下跌約12%。投訴局估計，去年整體保單銷售下跌，以及疫情下受保人減少就醫，都是投訴減少的原因。

在已審結的297宗與索償相關的投訴個案中，有76位投訴人獲保險公司賠償，涉及賠償額達753萬港元。去年引起最多索償糾紛的兩類保險產品分別是住院／醫療保險及人壽／危疾保險。由於疫情下的旅遊限制，去年結案保單類別中，旅遊保險相關宗數僅22宗，較2020年的107宗大減。

保險投訴局於2021年共處理了607宗投訴個案，其中512宗屬新接獲的個案，比2020年的583宗下跌約12%。在607宗已處理的投訴個案中，有175宗超出投訴局的職權範圍，其餘432宗受理個案中，有344宗已經審結，餘下的88宗尚未結案，須留待2022年處理。

150宗個案投訴表證不成立

297宗已審結的索償相關投訴個案的糾紛，涉及保單條款的詮釋、沒有披露事實、不保事項、賠償金額和違反保單條件。當中，68宗個案在投訴局祕書處的調停下，保險公司與索償人雙方達成和解，毋須轉交保險索償投訴委員會處理。另有150宗個案的表面證據不成立，41宗的索償人撤銷投訴，而餘下的38宗個案（12.8%） 則交由投訴委員會審理。投訴委員會裁定7宗個案的投訴人得直而可獲賠償，而贊同保險公司的賠償決定的個案則有31宗，投訴委員會就當中兩宗個案，建議保險公司通融處理，而其中一宗個案獲有關保險公司欣然接納。

投訴局提醒曾患新冠的投保人要向保險公司如實申報病歷，又指倘投保人康復後沒有特別問題，不應該構成投保困難。另外，去年有逾40宗投訴與自願醫保有關，當中不少涉及受保人未向保險公司申報已有狀況。

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