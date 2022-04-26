【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能

▲ VRR功能可減少視覺偽影、屏幕撕裂等問題。（法新社）

微軟旗下的Xbox Series X/S一直都採用「可變更新率」（Variable Refresh Rate, VRR）功能，改善畫面流暢度。Sony也宣布將於本周為PlayStation 5（PS5）推出VRR功能，將使屏幕更新率與PS5的圖形輸出同步，從以減少視覺偽影、屏幕撕裂等問題。

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減輕視覺偽影、載入延遲問題

VRR功能通過動態匹配電視等屏幕的更新率，來實現PS5的輸出，因此可減輕屏幕撕裂等視覺偽影來提高視覺性能。Sony表示，VRR可幫助更快地繪製遊戲畫面場景，減低載入延遲。

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Sony指出，只要將PS5連接到相容屏幕上的HDMI 2.1插口，VRR就會自動開啟支援遊戲。部分PS5遊戲也將獲得VRR優化更新，包括：《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Marvel’s Spider-Man Remastered》、《Astro's Playroom》、《Ratchet & Clank: Rift Apart》、《Resident Evil Village》、《Call of Duty: Vanguard》、《DIRT 5》和 《Destiny 2》。

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責任編輯：陳卓賢