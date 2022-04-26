▲ 【中國經濟】大摩降今年中國GDP至4.2%、第二季按季負增長0.5% 料中國第四季放棄「清零」

內地疫情趨嚴峻，由於實施「清零」政策，上海等多個城市相繼封城，北京亦進行全民檢測。多家外資金融機構先後調低中國今年經濟增長預測，繼瑞銀、瑞士寶盛、滙豐後，券商摩根士丹利亦下調中國經濟預測，今年經濟增長降40點子至4.2%，第二季GDP按季負增長0.5%，第三季按季增長則稍為加快至1.8%。

清零政策已產生巨大的經濟成本

大摩指，儘管清零政策已產生巨大的經濟成本，但中國未有打算放棄，這導致投資者憂慮中國政策並非以經濟目標為導向，恐導致潛在基本面出現變化，而中國在平衡控制疫情及經濟困境兩方面下，正在尋找其出路，惟估計尋找過程是艱難且緩慢的。

「基於政治考量及公共衛生問題，我們相信中國現行的清零政策只是過渡性，只要第四季80歲以上疫苗接種率升至較高水平，加上黨代表大會已舉行，中國便有可能退出清零政策。」

大摩調低中國今年經濟增長的同時，預測中央會在4月或7月的政治局會議中，採取更多寬鬆措施，並繼續就業市場穩定為重心，並估計今年內中國會再調低存款準備金率75點子，同時減息20點子，人行也會推出更多針對性再融資工具，以緩和疫情的衝擊。

大摩：人民幣跌勢仍然可控

對於人民幣貶值，大摩認為，人民幣跌勢仍然可控，而且有兩大基本因素支持人民幣，包括（1）中國貿易盈餘持續，因疫情拖進口多於出口，（2）過去兩年商業銀行外幣存款大幅增加，可作為人民幣下跌的緩衝，預期人民幣在未來數月徘徊於101至102水平。

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