【烏克蘭戰爭】俄警告核威脅仍存在 斥美武裝烏克蘭

俄烏戰事持續之際，俄羅斯上周試射具搭載核武的洲際彈道導彈，並警告敵人三思。英美等國近日加強對烏克蘭的軍事援助，俄羅斯外長拉夫羅夫周一（25日）再次警告核威脅仍存在，又批評美國武裝烏克蘭。

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拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一接受俄羅斯國營電視台訪問時，警告目前發生核戰的風險依然很大，指各國絕對不能低估。

他表示俄羅斯主張排除核衝突威脅，並希望減少所有人為提升核戰風險的機會。

但拉夫羅夫批評西方向烏克蘭提供武器，指上述軍備有機會成為俄軍的攻擊目標，又提到烏克蘭西部的軍火庫已經不止一次成為俄軍襲擊目標。

美國國務院周一批准向烏克蘭銷售價值1.65億美元（約12.87億港元）的彈藥，國防部透露這批彈藥可能包括榴彈砲、坦克和榴彈發射器的彈藥。

英國也宣布按現有自由貿易協定，取消由烏克蘭進口英國的商品關稅，並將派出新一批救護車、消防車、醫療用品，並向衛生專家提供資金以支援緊急服務。

拉夫羅夫批評美國等北約國家：

北約本質上通過代理人同俄羅斯交戰，並武裝代理人。戰爭即係戰爭。 （NATO, in essence, is engaged in a war with Russia through a proxy and is arming that proxy. War means war.）

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而俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）早前也警告美國停止運輸武器至烏克蘭，更指西方提供武器正加劇衝突。

拉夫羅夫發表上述言論後，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於社交媒體Twitter發文，聲稱俄羅斯政府已有挫敗感，形容俄方失去了促使世界不再支持烏克蘭的最後希望。

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責任編輯：鄭錦玲