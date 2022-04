【烏克蘭戰爭】俄警告核威脅仍存在 斥美武裝烏克蘭

俄烏戰事持續之際,俄羅斯上周試射具搭載核武的洲際彈道導彈,並警告敵人三思。英美等國近日加強對烏克蘭的軍事援助,俄羅斯外長拉夫羅夫周一(25日)再次警告核威脅仍存在,又批評美國武裝烏克蘭。

拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周一接受俄羅斯國營電視台訪問時,警告目前發生核戰的風險依然很大,指各國絕對不能低估。

他表示俄羅斯主張排除核衝突威脅,並希望減少所有人為提升核戰風險的機會。

但拉夫羅夫批評西方向烏克蘭提供武器,指上述軍備有機會成為俄軍的攻擊目標,又提到烏克蘭西部的軍火庫已經不止一次成為俄軍襲擊目標。

美國國務院周一批准向烏克蘭銷售價值1.65億美元(約12.87億港元)的彈藥,國防部透露這批彈藥可能包括榴彈砲、坦克和榴彈發射器的彈藥。

英國也宣布按現有自由貿易協定,取消由烏克蘭進口英國的商品關稅,並將派出新一批救護車、消防車、醫療用品,並向衛生專家提供資金以支援緊急服務。

拉夫羅夫批評美國等北約國家:

北約本質上通過代理人同俄羅斯交戰,並武裝代理人。戰爭即係戰爭。

(NATO, in essence, is engaged in a war with Russia through a proxy and is arming that proxy. War means war.)