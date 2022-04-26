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【5G】中電信中聯通合推5G新通話服務　5月率先覆蓋100個城市

股市 10:49 2022/04/26

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中電信中聯通合推5G新通話服務　5月率先覆蓋100個城市

中國電信 （00728） 以及中國聯通 （00762） 表示，將率先在深圳、杭州、鄭州、天津等城市，開通基於雙方共建共享5G網絡，並實現互聯互通的5G新通話超清視頻語音通話服務（Voice over New Radio， VoNR）。

據內媒報道指，中電信以及中聯通將在5月份，開通100個以上主要城市，其他地區及後陸續實現開通和互聯互通。

5G新通話服務，主要是基於5G網絡大帶寬、低時延等特性，實現通話語音、視頻和數據流的充分保障，為用戶帶來更優的視頻語音通話體驗。而5G新通話可在通話過程中共享手機屏幕內容，發送圖片、視頻和文件。

據報道指，中國聯通與中國電信用戶在新購買5G手機或現有5G手機升級為支持VoNR版本後，無需額外開通亦可使用5G VoNR服務，而資費標準與現有通話相同，視頻及語音通話的價錢一樣，不佔用用戶數據用量。

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中國聯通（00762） 中國電信（00728） 5G 互聯互通
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