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【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭據報將同時申請加入北約

環球政治 10:54 2022/04/26

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俄羅斯多次譴責北約勢力向東擴張，威脅俄羅斯的自身安全，甚至警告鄰國不要加入。但北歐兩國芬蘭及瑞典在俄烏戰爭後，國內加入北約的呼聲水漲船高。據報兩國已同意同時申請加入，最快下月中便提出。

俄國邊境兩油倉起火 疑被導彈炸中 【下一頁】

芬蘭媒體Iltalehti周一（25日）報稱，瑞典政府建議兩國政府同日表達有意加入北約（NATO），芬蘭政府則表示同意。瑞典報章Expressen引述消息人士，指瑞芬兩國領袖上次會晤時已商討有關做法，並譴責俄侵烏改變歐洲大陸的國家安全形勢。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）上周表示，大範圍安全政策檢視可提前逾兩周完成，加上芬蘭方的安全分析已公布，申請加入北約面臨重大時間壓力。Expressen報稱，兩國最快在5月16日同時遞交加入申請，其時芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）正好在瑞典國是訪問。

美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人 【下一頁】

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，芬蘭會迅速在未來數周決定是否加入北約。瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表明，已準備應對俄方任何行動，批評俄羅斯入侵烏克蘭時已改變一切。

俄羅斯早前警告，一旦瑞典與芬蘭放棄多年的軍事中立，將加強波羅的海防務，包括部署核武等，重啟軍事平衡。

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責任編輯：吳漢培

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