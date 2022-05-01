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【靠老鼠搜救】災難搜索更方便？　 中國研發新型機械老鼠

12:00 2022/05/01

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中國北京理工大學就以老鼠為靈感，利用其快速彎曲身體的特點，研發出新型機械鼠SQuRo。

現時已有機械搜救犬、搜救機械蛇，可以在各種狹窄裂縫與不平坦地形中穿梭。其實老鼠也很擅長在上述地形活動，中國北京理工大學就以老鼠為靈感，利用其快速彎曲身體的特點，研發出新型機械鼠SQuRo。

【太空科技】科幻片不再科幻 NASA以全像投影技術為太空人診症

團隊根據大鼠 ( Rattus norvegicus）體型和形態，研發出小型四足機械鼠SQuRo。團隊應用大鼠可在洞穴敏捷行動的形態和運動特徵，以及其關鍵運動關節（KMJ）完成機械設計。其中機械鼠的四肢、腰部、頭部都有兩個自由度（degrees of freedom，DOF），實際複製大鼠的長而靈活的脊椎，讓機械鼠能夠快速彎曲身體或轉身。

【上帝粒子】全球最大粒子對撞機 維護3年後重新啟動

可擠過窄至9厘米的不規則通道

機械鼠比其他四足機械細小且輕薄，重量僅220克，但能運送更多的物品，最多可以運載200克物品，同時可安裝攝影機或感測器。機械鼠可以擠過窄至9厘米的不規則通道，跨過高3厘米的障礙物。內置的機上微處理器可控制機械鼠的動作，據檢測到的地面反作用力，切換四種基本運動模式。

團隊計劃將來改進機械鼠的技術，希望其可以在災難現場進行搜救行動。

【環保能源】澳洲印刷太陽能板 供Tesla駕駛1.5萬公里

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

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