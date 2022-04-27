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【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利

理財智慧 23:54 2022/04/27

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Youtube頻道「試當真」於日前宣佈發行「Trial and Error NTR」NFT系列，於4月24日正式開賣，截至現時為止已經出售了超過2000張NFT，以每張0.2ETH計算的話，即單日已賺取過千萬，但由宣佈到開賣都爭議聲不斷，也開創了NFT add-on會員制的開端。

同場加映:【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

宣佈發行NFT
「試當真」由游學修、許賢和蘇致豪成創辦並成立於2020年， 在YouTube接近43萬訂閱，其中短片「試玩毛EP05《墨魚遊戲》」創下159萬次觀看次數。在「Channel 需要搬」中首次稱將會發行NFT，起初大家都不以為然，誰知在4月中旬正式宣佈發行，事件引起網民的討論。在發佈會中，試當真將會一共發行6000個NFT，每個以0.2ETH為定價，內容為「試映劇場」的精選cap圖。網民反應兩極，支持的網民認為「NFT都是看供需，不買就算」、「擴大公司規模都要成本」等，反對的人認為「又CAP水」、「幾張CAP圖賺幾千萬」。

開創賣票的先河
「試當真」三字其實是片場拍攝術語，意思指抱著嘗試的心態不怕失敗地開機拍攝。在去年九展舉辦的《試當真一週年現場版》，為了打擊黃牛票，決定採用「票價全場劃一 每24小時下降」，首日開售每張10,000元，翌日降至5,000元，總之每24小時會下調票價，當時有13張以1萬元賣出，最後其他門票以800元全數售罄。

NFT add on service
在之前的文章中都分享了與NFT有關的新聞，不少的NFT都是「賣完就算」，NFT 擁有人便是可以擁有或轉賣再圖利。在虛擬貨幣投資中，其中一個特性是「匿名性」，所有投資者的銀包只是一串數字，大家互相不知道大家的真正身份，因此不少人認為虛擬貨幣的去中心化，對於黑市(black market) 發展有正面的影響，例如有指俄羅斯為了繞過制裁，使用虛擬貨幣作交易。

但「Trial and Error NTR」NFT系列打破了「匿名性」的特點，因為購買的投資者，除了可以獲得「精選cap圖」外，也可以獲得「試當真的特選好處」：試當真每月把精選影片搬到戲院，由演員親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名；持NTR人士可優先購得舞台劇VIP門票；NTR人士可參與「藝員訓練班」選秀工作；以及可在電影留下名字及出席獨家首映禮。

現時不少YouTube 頻道都有開設會員制或Patreon，為訂閱的會員提供額外的福利，例如可以參加Q&A或獨家內容等。但《試當真》的NFT卻有別於此，除了提供會員福利外，也可能為購買者提供投資的機會，相信日後NFT產品更趨多元化，為購買者享有更多福利，在商家而言帶來融資機會；投資者則有投資機會和獨家福利。

是否值得投資

根據計劃，將會一共發行6,000個NFT，但現時只鑄造2,700個，目前市場約1,700個，可見發行短短幾日已經出售超過三分之一，也預計日後會鑄造更多，但可見一手市場中有不少人都會支持購買。

如果參考在Opensea 拍賣的價格，雖然參考平均成交價都高於發行價 (0.2609ETH)，但與其他NFT相比，二手市場承接能力不算太高，可以看到二手市場不算特別熱烈。由於ETF以盲盒形式推出，如果抽中具「潛力」的NFT，都一定「有價有市」都可以獲得微利。因此如果是以支持者身份想成為會員，以4,000多元購買會員獨家優惠是可以，如果以投資角度要再三考慮。

 

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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記者：陳佳恩

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