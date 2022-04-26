【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品

▲ Meta都宣布將於5月9日，在加州伯靈格姆開設首間實體店，銷售Quest VR眼鏡和Portal視像電話等元宇宙產品。（Meta）

Google去年在紐約市開設首間實體店，銷售旗下Pixel手機和Nest智能家居設備等特色產品。另一間科技巨頭Meta日前都宣布將於5月9日，在加州伯靈格姆（Burlingame）開設首間實體店，銷售Quest VR眼鏡和Portal視像電話等元宇宙產品。

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Meta實體店約144平方米，包括一個Portal專區，讓顧客和店員一起測試其視像通話功能。此外，還設有一個Quest VR專區，讓顧客使用Quest VR眼鏡，體驗Beat Saber、GOLF+、Real VR Fishing和Supernatural等遊戲，顧客更可以將一段展示他們當時玩游戲情況的30秒MR短片帶回家。

可試戴雷朋眼鏡

店內還提供不同款式的雷朋眼鏡（Ray-Ban glasses）試戴，該眼鏡可通過內置鏡頭捕捉和分享影片，並讓顧客在購買前測試其功能。

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Meta實體店將為展示未來VR/AR項目提供一個舞台。Meta表示，開設實體店將讓公司有更多機會進行元宇宙試驗，並將顧客體驗作為Meta發展的核心。

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責任編輯：陳卓賢