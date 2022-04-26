【國美系】國美零售跌近12%　惠而浦終止與國美電器合作　國美電器：大股東格蘭仕倒逼其補貼

▲ 惠而浦終止與國美電器合作 國美電器：大股東格蘭仕倒逼其補貼

家電品牌惠而浦（Whirlpool）表示，國美零售 （00493） 旗下的國美電器未按合同要求如期支付到期貨款，因此決定終止與其商務合作。國美電器今早回應指，公司不存在延遲支付貨款情況，反指是惠而浦長期未按合同履行義務，是次事件是由其大股東格蘭仕（Galanz）製造出來的事端。

國美零售股價在開市後一直下跌，現報0.34元，跌11.7%。

惠而浦：兩度致函要求立即支付到期付款 國美電器未作安排

惠而浦較早時發表公告指，基於國美電器在支付貨款方面未按合同執行，長期出現延遲的情況，從今年4月起支付貨款情況持續惡化，加上近期資本市場波動，公司管理層對國美電器未來償付能力的判斷發生重大變化。而截至今年3月底，公司對國美電器應收賬款的餘額合計為8710.4萬元人民幣。

惠而浦指，為防止風險繼續擴大，4月24日公司致函國美電器要求其立即支付到期貨款，同日國美電器回函，但就支付到期貨款無明確承諾；4月25日再次致函國美電器重申主張，同日國美電器再次回函，仍然對支付到期貨款未作任何安排。因此，惠而浦表示將由公告日起終止與國美電器的商務合作。

國美電器：惠而浦長期未按合同履行義務 大股東格蘭仕倒逼以獲取不合理補貼

惟其後國美電器回應指，國美電器並不存在延遲支付款項的情況，而是惠而浦長期未按合同履行義務，又指惠而浦大股東格蘭仕，在與國美電器的合作過程中，投入了與格蘭仕自身經營能力不符的資源，造成尷尬局面。

國美電器又指，是次惠而浦終止商務合作，是格蘭仕為倒逼國美電器提供不合理金額的補貼，而製造的事端。

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