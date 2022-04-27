【理財智慧】買投資相連保險要份外留神 提早退保起碼輸一半

最近在討論區有一個貼文引起不少網民對於保險的關注，事件起因是一名網民買了一份投資相連保單，希望提早退保，但被告知提早退保「起碼輸一半」，甚至已「推到第三個貼文」留言達數以千計。網民已就此事向有關保險公司投訴，據知保監會也跟進事件，事件中被揭發經紀操守也有問題，本文便會略述投資相連保單的注意事項。

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投資相連保險

投資相連保險是一項具投資成份的人壽保險，為投保人提供人壽及投資選項 ( 一般為基金)，投保人可以根據自己可承受的風險和經紀建議去選取合適的投資產品，以賺取高於儲蓄保險的回報。由於要達到「平均成本法」的優勢，因此是一項長期投資，以一般的投連保單為例，最長可以為25年計劃。

與具儲蓄成份的人壽保險類似，如果投保人提早退保需要支付一定比率的「退保費用」，所有保號的投連產品退保費用都大同小異，如果是25年計劃但想16月後退保，需要支付60%的退保費用，一般無需支付費用年期為整個投保期的一半，即20年計劃無需額外支付退保費用為第10年。

隱性成本

與在銀行購買基金類似，除了需要支付一筆過的手續費用，也需要每年支付基金管理費等，在投資相連保險也有不少隱性成本，例如保險費用、保單收費、行政費用、投資管理費用等，但如果基金之間轉換則不需要支付額外的轉換費。但如果是「投資相連保險」大多會有「投資獎勵」以彌補高額的成本費用。

不需要供滿

在貼文中，「要3年先可以停供」這個也是投資相連保險的特點，即使25年計劃投保人也無需供足25年，但最少都要供滿一定年期，例如25年計劃只需供滿36個月，但之前提及的每年「隱性成本」仍繼續存在，因此不供款也要保證每年都要「跑贏手續費」，甚至如果停止供款也可能影響「保單回贈」。

經紀虛報收入

在進行產品銷售前，投保人都需要填寫一份「可承受風險評估」，以釐定風險程度，因此讀者有時會收到短信「來銀行填寫可承受風險評估，便可以獲得超市禮券」。在帖文中，該網民「月入16,000元但每月供款12,000元」由於供款已經超過薪金的一半，因此理應不可以購買，或者需要在表格中填寫投保的原因，甚至會有保險公司會致電投保人跟進，但貼文中揭發經紀在表格中稱「虛報投保人收入」，聲稱月入40,000元，由於保險公司不會要求投保人提供收入證明，投保人理應以「最高誠信」作答再簽名核實，但事件被揭發後保監會也決定跟進經紀的操守。

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記者：陳佳恩