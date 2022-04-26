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【汽車下鄉】國務院指要穩定增加汽車等大宗消費　吉利比亞迪彈2%、小鵬升7%

股市 09:51 2022/04/26

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【汽車下鄉】國務院指要穩定增加汽車等大宗消費　吉利比亞迪彈2%、小鵬升7%

國務院昨表示穩定增加汽車等大宗消費，可因地制宜逐步取消汽車限購，並鼓勵新能源汽車下鄉。汽車股今日明顯反彈，吉利 （00175） 升2.2%，比亞迪 （01211） 升2.5%，長汽 （02333） 升3.7%，廣汽 （02238） 升2%。

另外，新能源車三寶均見彈高，理想 （02015） 升6.1%，蔚來 （09866） 升3.6%，小鵬汽車 （09868） 升7.6%。

國務院辦公廳昨日最新發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中提及穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制。同時，又鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：

【汽車政策】國務院：穩定增加汽車等大宗消費　不可新增汽車限購、再鼓勵汽車下鄉

【業績｜汽車經銷商】永達汽車首季淨利潤跌近13%　新車銷售收入跌16%

【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）

編輯：姚卓然

汽車 港股 新能源 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 汽車股

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