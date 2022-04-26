▲ 【汽車下鄉】國務院指要穩定增加汽車等大宗消費 吉利比亞迪彈2%、小鵬升7%

國務院昨表示穩定增加汽車等大宗消費，可因地制宜逐步取消汽車限購，並鼓勵新能源汽車下鄉。汽車股今日明顯反彈，吉利 （00175） 升2.2%，比亞迪 （01211） 升2.5%，長汽 （02333） 升3.7%，廣汽 （02238） 升2%。

另外，新能源車三寶均見彈高，理想 （02015） 升6.1%，蔚來 （09866） 升3.6%，小鵬汽車 （09868） 升7.6%。

國務院辦公廳昨日最新發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中提及穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制。同時，又鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。

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編輯：姚卓然