探索元宇宙的投資機會

從置身虛擬世界中的沉浸式遊戲體驗，到為建立廠房機械建立數位模型，再到使用擴張實境（AR）來識別問題，元宇宙正在允許我們以前所未有的方式在線上空間相互交流。

元宇宙規模正在快速增長。研究估計，2020 年價值約 5,000 億美元的元宇宙市場在 2022 年可能增長到 6,850 億美元，到 2024 年，整個行業的規模或達近 8,000 億美元。 年複合增長率約為 13%。

我們認為當中遊戲、社交、工作和賦能（enabling）這四大領域將會提供具吸引力的長期投資機會。

元宇宙遊戲

遊戲可被視為元宇宙的第一塊基石，我們可以在其中找到一些最先進的沉浸式、大規模的體驗，該市場正在增長。

例如，虛擬實境和擴張實境現應用於遊戲以及工作許多方面，相關頭戴式顯示器的出貨量，預計將從 2021 年的 400 萬個增加到 2025 年的 4200 萬個，增幅達四倍多。

Roblox 是元宇宙遊戲公司中的領先企業，平均每日活躍用戶近 5500 萬。在 2021 年，其年收入增長了 108%，達到 19 億美元。 除允許人們玩和設計自己的遊戲外，Roblox 還與包括 Nike 在內的品牌建立了夥伴關係，玩家可購買品牌虛擬服裝和配飾來裝扮自己的人物。

創造新的社交體驗

社交活動日益從線下走到線上，形成了元宇宙的基本支柱。Meta Platforms（原 Facebook）對打造元宇宙做出了重大承諾，並宣佈今年的資本支出為 290 - 340 億美元，包括對人工智慧和機器學習之投資，而去年該數字為 190 億美元。

未來工作之機會

元宇宙亦為不同的工作領域創造新模式。譬如在房地產業，Matterport 的平臺將現實生活空間轉化為數位模型，因此房地產經紀人可為潛在買家提供虛擬參觀房產的機會。Matterport 表示這除了使買家參觀房產更加高效和方便，亦有助平均售價高出 4% 至 9% 。

賦能引擎是決定步伐之關鍵

這一切的背後是賦能引擎，例如半導體、網路基礎設施和使應用能夠運作的技術，以及數位支付公司和網路安全公司。賦能引擎將是支援元宇宙發展步伐的關鍵，包括可靠性、延遲性（資料傳輸速度）和頻寬。

潛在的長期投資主題

與任何長期增長主題一樣，我們相信隨著元宇宙的發展，涉足其中的公司必然有贏家和輸家。因此，我們認為股票篩選非常關鍵。

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