  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

探索元宇宙的投資機會

股市 12:00 2022/05/02

分享：

分享：

從置身虛擬世界中的沉浸式遊戲體驗，到為建立廠房機械建立數位模型，再到使用擴張實境（AR）來識別問題，元宇宙正在允許我們以前所未有的方式在線上空間相互交流。

元宇宙規模正在快速增長。研究估計，2020 年價值約 5,000 億美元的元宇宙市場在 2022 年可能增長到 6,850 億美元，到 2024 年，整個行業的規模或達近 8,000 億美元。 年複合增長率約為 13%。

我們認為當中遊戲、社交、工作和賦能（enabling）這四大領域將會提供具吸引力的長期投資機會。

元宇宙遊戲 

遊戲可被視為元宇宙的第一塊基石，我們可以在其中找到一些最先進的沉浸式、大規模的體驗，該市場正在增長。 

例如，虛擬實境和擴張實境現應用於遊戲以及工作許多方面，相關頭戴式顯示器的出貨量，預計將從 2021 年的 400 萬個增加到 2025 年的 4200 萬個，增幅達四倍多。 

Roblox 是元宇宙遊戲公司中的領先企業，平均每日活躍用戶近 5500 萬。在 2021 年，其年收入增長了 108%，達到 19 億美元。 除允許人們玩和設計自己的遊戲外，Roblox 還與包括 Nike 在內的品牌建立了夥伴關係，玩家可購買品牌虛擬服裝和配飾來裝扮自己的人物。 

創造新的社交體驗

社交活動日益從線下走到線上，形成了元宇宙的基本支柱。Meta Platforms（原 Facebook）對打造元宇宙做出了重大承諾，並宣佈今年的資本支出為 290 - 340 億美元，包括對人工智慧和機器學習之投資，而去年該數字為 190 億美元。   

未來工作之機會

元宇宙亦為不同的工作領域創造新模式。譬如在房地產業，Matterport 的平臺將現實生活空間轉化為數位模型，因此房地產經紀人可為潛在買家提供虛擬參觀房產的機會。Matterport 表示這除了使買家參觀房產更加高效和方便，亦有助平均售價高出 4% 至 9% 。

賦能引擎是決定步伐之關鍵

這一切的背後是賦能引擎，例如半導體、網路基礎設施和使應用能夠運作的技術，以及數位支付公司和網路安全公司。賦能引擎將是支援元宇宙發展步伐的關鍵，包括可靠性、延遲性（資料傳輸速度）和頻寬。

潛在的長期投資主題

與任何長期增長主題一樣，我們相信隨著元宇宙的發展，涉足其中的公司必然有贏家和輸家。因此，我們認為股票篩選非常關鍵。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

撰文 : Pauline Llandric 安盛投資管理投資組合經理

欄名 : 投資洞見

最新專欄文章 更多

2022年數碼經濟前景維持樂觀
2022/03/07
2022年數碼經濟前景維持樂觀
教育可以改變生活 還可以為投資者帶來機會
2022/02/07
教育可以改變生活 還可以為投資者帶來機會
基因技術：潛力無窮的投資主題
2022/01/03
基因技術：潛力無窮的投資主題
擴大規模是無現金支付領域企業的致勝關鍵
2021/12/06
擴大規模是無現金支付領域企業的致勝關鍵
科技股受捧 聚焦長綫趨勢
2021/11/01
科技股受捧 聚焦長綫趨勢
品牌 Facebook AR 電玩手遊 元宇宙 Meta 社交平台

下一篇文章

【美股期貨】美股期貨高開　惟3大憂慮未除
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆　稱並非發起人
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶
【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記　陳茂波：要求各營辦商提供回饋（第二版）
【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記　陳茂波：要求各營辦商提供回饋（第二版）
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【馬雲買玉璽？】馬雲基金會：競拍「乾隆寶璽」子虛烏有　馬雲近期專注農業科技
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【小米1810】印度稱小米非法滙款　在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
【小米1810】印度稱小米非法滙款　在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款