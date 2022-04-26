【港股市況】恒生指數午升幅收窄至200點　滙豐績後續跌逾3%、恒生減派息跌逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日反彈逾300點，重上20000點關口。大市承接美股反彈高開119點，其後走勢反覆上揚，恒生指數半日升375點，報20244點，成交639億元。恒生科技指數升5.4%，報4010點。滙豐 （00005） 績前跌逾1%。京東 （09618） 升逾9%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升逾3%。

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焦點新聞︰

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【香港疫情】林鄭：未有計劃進一步放寬旅遊及航班限制 仍考慮全民強檢對社會經濟的影響

【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點 外滙存款準備金率由9%下調至8%

即市走勢︰

【13：39】滙豐 （00005） 跌穿今早低位，低見49.75元。

【13：37】大市升幅收窄至不足200點，報20063點，升194點；科指升3.8%，報3953點。

【13：34】恒指最新升約245點，報20115點；科指升4.4%，報3974點。

【13：30】滙豐 （00005） 午後跌幅再擴大至逾3%，報50.05元。

【13：24】泰凌醫藥 （01011） 午後升近34%，高見0.211元，成交2775萬元。

【13：23】科技股午後升勢略為回順，京東 （09618） 升逾7%；美團 （03690） 升近7%；阿里巴巴 （09988） 升近6%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【13：18】滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 分別跌逾2%，大市升幅略收窄至300點以內，報20164點，升295點。

【13：18】希望教育 （01765） 升一成，高見0.55元。

【13：12】中海外 （00688） 績後升逾2%，高見25.05元。

【13：06】【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32% 收入升48%至8.2億元人民幣

【13：05】泡泡瑪特 （09992） 發盈喜，股價抽升近12%，高見36元。

【13：01】滙豐 （00005） 績後續軟跌1.3%；恒生 （00011） 減派息，股價跌逾1%。

【HSBC滙豐業績】滙豐香港首季稅前利潤10.22億美元 按年少45.8% 預期信貸損失及其他減值費逾2億元 飆1.4倍

【13：00】恒指午後初段升約365點，報20236點；科指升5.5%，報4017點。

【12：14】【恒生派息】恒生第一次中期息減36%至0.7元 稱對派息維持審慎態度

【12：05】【HSBC滙豐業績】滙豐首季稅前利潤41.66億美元 少賺28% 勝市場預期

【12：00】恒生指數半日升375點，報20244點，成交639億元。恒生科技指數升5.4%，報4010點。滙豐 （00005） 績前跌逾1%。京東 （09618） 升逾9%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【11：55】【HIBOR】港元拆息普遍向上 與樓按相關的1個月拆息連升4日、創3周高

【11：41】滙豐 （00005） 最新跌1.7%，報50.8元；恒生 （00011） 跌0.7%，報151.3元。

【11：38】港股中午收市前升約375點；科指升5.5%。京東 （09618） 升逾9%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【11：30】內地股市反彈，上證半日升0.9%；深證升1.3%；創業板指升近2%。

【11：20】京東 （09618） 升一成，高見221.4元。

【11：19】【大行報告】瑞信料中興通訊傳統業務年增長可超10% 維持「跑贏大市」評級、目標價25.5元

【11：06】大市升幅擴大至近300點，報20153點，升284點；科指升4.7%，報3984點。

【11：03】京東 （09618） 升9%，高見219.2元；美團 （03690） 升逾7%，高見149元；阿里巴巴 （09988） 升半成，高見86元；騰訊 （00700） 升逾3%，高見338.4元。

【10：58】內房向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升3%。

【10：50】中移動 （00941） 靠穩升0.1%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 暫無升跌。

【5G】中電信中聯通合推5G新通話服務 5月率先覆蓋100個城市

【10：38】海隆 （01623） 股價回吐11%，低見0.51元。

【10：37】中鋁 （02600） 股價逆市再跌逾4%，破底低見3.39元。

【10：30】大市升幅擴大至約215點，報20085點。

【10：25】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見147.9元。至於阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【10：24】港股於20000點關口爭持，恒指最新升172點，報20041點；科指升3.9%，報3952點。

【10：21】海底撈 （06862） 股價反彈逾6%，高見13.9元。

【10：17】國美零售 （00493） 跌9%，破底低見0.35元。惠而浦昨晚公告，國美零售旗下子公司國美電器，截至上月底結欠惠而浦的應收帳款淨額共計8235.8萬元人民幣，由於對方長期出現延遲還款的情況，公司管理層對國美電器未來償付能力的判斷發生重大變化，決定終止與其合作。

【國美系】國美零售跌近8% 惠而浦終止與國美電器合作 國美電器：大股東格蘭仕倒逼其補貼

【10：13】滙豐 （00005） 最新跌逾3%，跌穿50元關口，低見49.85元。

【10：11】金價失守1900美元關口，招金 （01818） 跌近6%；紫金 （02899） 跌逾5%；中國黃金 （02099） 跌近4%；山東黃金 （01787） 跌逾1%。

【10：04】隔晚油價續跌，三桶油逆市向下，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 跌2%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【10：01】體育用品股反彈，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾4%；特步 （01368） 升逾2%。

【09：55】大市升幅收窄至約110點，20000點關口得而復失。科指升2.6%，報3905點。

【09：54】【汽車下鄉】國務院指要穩定增加汽車等大宗消費 吉利比亞迪彈2%、小鵬升7%

【09：52】滙豐 （00005） 績前跌近2.5%，恒生 （00011） 跌1%，低見150.6元。

【09：49】招行 （03968） 逆市再跌2%，破底低見45.65元。

【09：47】新銳醫藥 （06108） 升逾6%；泰凌醫藥 （01011） 升逾18%。

【09：41】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，股價早段升7%。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 升逾1%。

【09：39】大市早段升幅擴大至近200點，高見20063點。

【09：37】理想汽車 （02015） 升半成；小鵬汽車 （09868） 升逾6%；蔚來 （09866） 升逾3%。另外，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%。

【汽車政策】國務院：穩定增加汽車等大宗消費 不可新增汽車限購、再鼓勵汽車下鄉

【09：34】中煙香港 （06055） 升近0.5%；思摩爾 （06969） 升近2%；中國波頓 （03318） 升逾2%；華寶國際 （00336） 跌近1%。

【電子煙股】煙草專賣局：嚴防電子煙業產能過剩 電子煙企申IPO前須受國務院相關部門審查

【09：32】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 開市後跌2%，低見50.6元；友邦 （01299） 偏軟跌0.2%。

【09：32】美團 （03690） 早段升逾4%，高見145元。

【09：30】招金 （01818） 首季純利增2.69倍至8427.7萬元人民幣，惟股價績後跌逾2%。

【業績│金礦股】招金礦業跌逾2% 首季純利大增2.7倍、營業收入增23%

【09：28】藥明康德 （02359） 首季收入按年增71%至84.7億元人民幣，股價今早高開逾2%。

【業績｜CRO】藥明康德首季收入增71% 若上海疫情月內受控、次季收入料增逾63% 今高開2.1%

【09：25】中興通訊 （00763） 績後升逾3%。中興首季純利約22.2億元人民幣，按年增長1.6%。

【中興業績】中興通訊首季純利增長1.6%至22億元 資產減值損失增加5.5倍

【09：25】【人事變動】郵儲銀行開市跌逾1% 張金良辭去董事長職務、被調任建行黨委副書記、行長劉建軍代為履行董事長

【09：22】恒生指數開報19989點，升119點。恒生科技指數升2.1%，報3884點。滙豐 （00005） 績前跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

【09：14】期指高開234點，報20043點。

【08：40】恒指黑期升約120點，報19987點；道指期貨跌24點，報34024點。

【08：00】滙豐 （00005） 將於中午公布業績。＿該行綜合16家券商預測顯示，首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%。

【HSBC滙豐業績前瞻】滙豐今放榜 市場料首季稅前少賺35.6%、錄9億美元預期信貸損失

【07：52】【業績｜汽車經銷商】永達汽車首季淨利潤跌近13% 新車銷售收入跌16%

【07：45】港股ADR收報19953點，升83點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.82元，較港收市價低0.83元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報333.05元，較港收市價高5.65元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.2元，較港收市價高2.35元或2.9%。

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【07：30】中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指早段曾最多跌488點，惟美股轉升，尾市繼續走高，道指漲238點或0.7%，收報34049點；納指升165點或1.3%，收報13004點；標指升24點或0.5%，收報4296點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

責任編輯︰梁浩碩