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【港股市況】恒指黑期升約120點、道指期貨跌24點　滙豐今放榜（不斷更新）

股市 09:07 2022/04/26

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港股市況不斷更新

美股反彈，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開約83點，恒指料開報19953點。滙豐 （00005） 中午公布季績，ADR折合報50.82元，較港收市價低0.83元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報333.05元，較港收市價高5.65元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.2元，較港收市價高2.35元或2.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）

即市走勢︰

【08：40】恒指黑期升約120點，報19987點；道指期貨跌24點，報34024點。

【08：00】滙豐 （00005） 將於中午公布業績。＿該行綜合16家券商預測顯示，首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%。

【HSBC滙豐業績前瞻】滙豐今放榜　市場料首季稅前少賺35.6%、錄9億美元預期信貸損失

【07：52】【業績｜汽車經銷商】永達汽車首季淨利潤跌近13%　新車銷售收入跌16%

【07：45】港股ADR收報19953點，升83點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.82元，較港收市價低0.83元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報333.05元，較港收市價高5.65元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.2元，較港收市價高2.35元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指早段曾最多跌488點，惟美股轉升，尾市繼續走高，道指漲238點或0.7%，收報34049點；納指升165點或1.3%，收報13004點；標指升24點或0.5%，收報4296點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 滙豐控股（00005）

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