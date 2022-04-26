▲ 【股神巴菲特】巴菲特最後一屆慈善午餐6月12日開拍 起拍價為2.5萬美元

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）計劃舉辦其第21屆也是最後一次慈善午餐拍賣活動，為慈善機構格萊德（Glide）基金會籌集資金。 拍賣中標者和多達七位客人將在紐約曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館與巴菲特共進午餐。

格萊德基金會表示，拍賣將於6月12日在eBay上開始，並將於6月17日結束，起拍價為2.5萬美元（19.6萬港元）。

午餐拍賣活動於2000年開始，現年91歲的巴菲特為格萊德基金會籌集了超過3,420萬美元。格萊德 基金會 表示，今屆將是最後一屆的午餐拍賣活動，雖然未有透露原因，但巴菲特今年8月將年邁92歲。

往年的拍賣中標者包括波場TRON創始人孫宇晨，他在2019年支付了創紀錄的457萬美元。此前2020年和2021年的拍賣活動因新冠疫情而取消。

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編輯：姚卓然