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【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter　Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

股市 08:18 2022/04/26

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【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter　Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

Twitter（美︰TWTR）接納特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購，令市場揣測Twitter會否重新容許美國前總統特朗普（Donald Trump）重新開設帳號。不過，特朗普表示即使馬斯克撤銷封殺禁令，他也不會重返Twitter。

Twitter接納馬斯克收購後，將與Truth Social合併的SPAC票公司Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）股價下挫12.9%，收報35.71美元。

特朗普表示，將於一周內正式參興自建的社交平台Truth Social。他表示喜歡馬斯克，指他是一個優秀的人，又指自己在白宮時，為Twitter做了很多工作，對Twitter對待他的方式感到失望，稱不會再回到Twitter。

特朗普被指控與2021年1月6日美國國會大廈衝擊事件有關，多個平台稱特朗普發出煽動暴力的信息，Twitter、Facebook（美：FB）及Alphabet（美：GOOGL） 旗下YouTube封殺特朗普。自從被Twitter封殺後，特朗普決定自建Truth Social。

【TWTR】Twitter接納馬斯克3432億元收購建議　Twitter股價升逾5%

【特朗普概念股】特朗普自創社交平台Truth Social上架旋即奪得美國App Store下載量冠軍

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） TRUTH Social 特朗普 馬斯克 Twitter

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