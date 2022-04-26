港股近月大幅下跌　低估值吸引資金流入

受累於本港以及中國內地疫情發展、地緣政治風險、中國內地監管政策風險和美國聯儲局收緊貨幣政策等因素，港股在本年開初大幅受壓，市場投資情緒低迷，恒生指數更一度跌穿18,500點關口，為逾五年的新低；但隨著市場逐步消化負面情緒，恒指已較早前反彈接近20%，我們相信港股或已經走出最差情況。

港股在經歷年初的大幅波動後，估值已跌至相當具吸引力的水平，以恒生指數和國企指數為例，我們可以看見兩者均已跌至「破淨」水平（指股票的市場價格跌至低於賬面價值），而兩者的市賬率更低至過去十年平均以下兩個標準差；以預測市盈率來看，恒指目前低於過去十年平均水平，而國企指數則稍微高於過去十年平均值，顯示港股現時估值屬相當便宜。

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事實上，由追蹤香港市場的ETF產品的資金流來看，我們觀察到自2月下旬以來，資金已開始大規模流入港股撈底。根據港交所數據，今年香港ETF市場的新資產淨值持續增加，於首兩個月錄得約20億美元流入，較去年同期為多；而彭博數據顯示，年初至今，流入追蹤香港市場的ETF產品的累計規模更達約90億美元，可見港股在大跌後獲市場青睞，香港亦是亞太地區當中流入金額第二多的地區，僅次於中國內地。

風險因素逐步消化 港股料已觸底

本港第五波疫情對本地經濟及消費帶來了一定打擊，但隨著疫情逐步受控、確診人數逐漸下降和防控措施逐步放寬，預料本港經濟將再次展現韌性。與此同時，中國內地疫情出現反彈跡象，部分城市需要實施停產措施，對整體經濟表現的影響有待觀察。

另外，美國上市公司會計監管委員會就中概股審計問題引發的中概股退市風險亦引起市場憂慮，導致中概股出現了大幅波動的情況。但隨後傳出中證監考慮給予美國審計監督機構權限，以全面檢視大部分在美國上市的中概股審計底稿的消息，相信能夠舒緩市場的恐慌情緒。

此外，我們預料中國內地或正逐漸走出「政策底」。隨著內地多個城市陸續放寬樓市調控政策，內容包括降低首付比例、下調房貸利率及放寬限購等，銀行對內房相關貸款亦有放寬跡象，而房產稅試點亦宣布進一步推後，預料有助優質內房企業走出低谷。在中港股市大幅波動之際，我們亦看見國家領導層釋放出積極信號穩定市場情緒，國務院副總理劉鶴在國務院金融穩定發展委員會會議上強調將採取措施支持經濟增長，以維持市場穩定。

話雖如此，但鑑於地緣政治等外圍宏觀因素，及利好政策的影響有待浮現，而近日中國內地的貨幣寬鬆政策的力度亦比預期中低，預料港股短期內或會繼續於區間徘徊，下半年才有機會反彈。

活用ETF產品配置港股

投資者可以活用ETF產品作出資產配置選擇，透過被動型投資產品以較低成本及便捷的方法捕捉廣泛市場回報（Beta）。香港市面上有多種類型的ETF產品可供投資者選擇，看好整體港股表現的投資者可以選擇追蹤恒指等涵蓋面較寬的指數產品；而看好某一主題的投資者亦可以透過相關主題ETF產品進行資產配置。運用ETF產品能夠讓投資者以低廉的成本，快捷、方便地把握合適的風險及回報機會，以達致其投資目標。

數據來源：彭博，恒生投資，截至2022年4月4日。

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