【業績｜汽車經銷商】永達汽車一度跌5%創近兩年低　首季淨利潤跌近13%、新車銷售收入跌16%

▲ 【業績｜汽車經銷商】永達汽車首季淨利潤跌近13% 新車銷售收入跌16%

汽車經銷商永達汽車 （03669） 第一季綜合收入跌11.4%至176.8億元（人民幣‧下同），淨利潤跌12.7%至4.6億元。

期內，新車銷量42,631輛，按年跌27%，其中豪華及超豪華品牌新車銷量跌14.1%至32,036輛。新車銷售收入跌16.4%至138.3億元，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入跌12%至122億元。

至於售後服務收入升0.4%至26.85億元，代理服務收入升8.8%至3.2億元。二手車交易量升9.2%至16,580輛。經營活動所得現金淨額跌3.5%至8.3億元。

股價方面，永達汽車今日一度跌近5%，最低見6.51元，創近兩年低，現跌3%，報6.66元。

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編輯：姚卓然