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【TWTR】Twitter接納馬斯克3432億元收購建議　Twitter股價升逾5%

股市 07:52 2022/04/26

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【TWTR】Twitter接納馬斯克3432億元收購建議　Twitter股價升逾5%

Twitter（美︰TWTR）公布董事會已接受特斯拉 Tesla行政總裁馬斯克 （Elon Musk）的收購及私有化建議。馬斯克將以每股54.2美元的價格收購，交易價值約440億美元（約3432億港元）。交易完成後，Twitter將成為一間私人公司。Twitter股票一度停牌等候公布消息，最終股價收報51.7美元，升5.7%。

Twitter表示，馬斯克獲得了255億美元的債務和保證金貸款融資，並將提供約210億美元股權，以完成這筆交易。

馬斯克在聲明中表示，言論自由是民主運作的基石，而Twitter是數字城鎮廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的問題。馬斯克稱，希望通過使用新功能增強產品、使算法開源以增加信任，又指Twitter具有巨大的潛力，期待著與公司及用戶群體合作來釋放這個潛力。

馬斯克於Twitter擁有逾8,300萬追隨者，是發帖最多的Twitter用戶之一。他從1月開始買入Twitter股份，至3月他加強了對Twitter的批評，稱Twitter算法有偏見，自動垃圾帖與正常發帖混雜。他還表示，Twitter的用戶增長被機器人賬號數量誇大。在拒絕加入Twitter董事會邀請後，於4月14日提出要將Twitter私有化，稱他將讓Twitter成為言論自由的堡壘。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

【TWTR】Twitter董事會據報正與馬斯克談判、盤前升逾5%　料最快周一接受馬斯克的收購建議　

【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）

【Twitter】馬斯克否認本周初出售37萬股Twitter　今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter 馬斯克

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【ET財經早點1分鐘】馬斯克440億美元入主Twitter 美債息跌穿2.9厘 道指夜期齊升
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