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【ET財經早點1分鐘】馬斯克440億美元入主Twitter 美債息跌穿2.9厘 道指夜期齊升

股市 06:58 2022/04/26

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Twitter 董事會同意Tesla創辦人馬斯克以440億美元的價格收購提議，即每股54.2美元。交易完成後，Twitter將成為私人公司。

馬斯克發表聲明指，言論自由是民主運作的基石。Twitter是一個數碼化廣場，是人類對未來進行辯論的重要地方，通過新功能，希望Twitter比以往做得更加好，令算法開源以增加信任，打敗垃圾訊息機械人，並能認證所有人類。

Twitter有具大潛力，期待與公司及用戶一起來解鎖它們。

美債息跌穿2.9厘 道指倒升238點

內地疫情嚴重，敲響全球經濟增長的憂慮。美國10年期債息隨即走低至2.9厘以下，油價大跌百分之3，紐約期油跌穿100美元，提供科技股反彈的機會。

道瓊斯指數早段最多曾跌488點，其後轉升，收市報34049點，升238點；納斯達克指數收市報13004點，升165點；標準普爾500指數收市報4296點，升24點。

夜期升134點 阿里美團ADR反彈

恒指夜期跟隨外圍走勢，上升134點，貼近兩萬點關口。

阿里巴巴 （09988） 美股及美團ADR，高港股收市價百分之3；騰訊 （00700） ADR高近百分之2；滙豐 （00005） 今日公布首季業績，ADR受制美國債息下跌，低港股收市價近百分之2.

*每周首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周部署*

欄名 : ET財經早點1分鐘

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