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【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件

理財智慧 00:20 2022/04/26

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疫情下為保小市民飯碗，政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期3個月（即2022年5月、6月和7月）的工資補貼，以協助他們保留現時僱員，甚至在疫情許可的情況下重振業務時增聘員工，同時，合資格的自僱人士亦可申請一筆過資助，計劃申請期由本周五（4月29日）早上8時至5月12日晚上11時59分。

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勞工及福利局局長羅致光周一（25日）公布，2022保就業計劃首批資助預計下月初開始發放。為達到保就業目的，當局會加重罰則，以加強阻嚇作用。他在記者會上公布計劃詳情時說，1月至3月經季節性調整的失業率上升至5%，他相信，下月公布2至4月的平均失業率仍會上升，不過，就現時就業市場和整體情況而言，失業高峰期已過，只要疫情繼續受控，就業情況會好轉。

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羅致光說，此時推出2022保就業計劃，配合社交距離措施逐步放寬，加上消費券效應，希望能夠令企業恢復信心，增聘全職或兼職員工，從而增加就業機會。


是次保就業計劃經優化後，將惠及約160萬名僱員和約14萬名自僱人士。當局預計相關補貼的資助額約390億元，計及應急款項後的總財政承擔約為430億元。


申請資格方面，僱主有以下4大要求：


1.申請者不是「剔除名單」第一部分列明的僱主（詳見下表）；
2. 於2021年12月31日或之前已參與強積金計劃或設立職業退休計劃；
3.沒有牽涉清盤、撤銷公司註冊、剔除註冊的相關程序或處於不活動狀態；以及
4.在2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款／罰款（如有）。

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申請者須以自僱人士的個人身分提出申請（自僱人士），則有以下2大要求：

1.須於2021年12月31日或之前已成功開設「自僱人士強積金戶口」，並於申請當日仍未取消該戶口
2.資格的自僱人士擁有多於一個「自僱人士強積金戶口」，亦只能提交一次申請。
請注意，「自僱人士強積金戶口」是指以「自僱人士」身分開設的強積金戶口，而在其強積金供款紀錄文件中，一般會印有「自僱人士」帳戶等字句。

 

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲則表示，當局會製作受限名單，超級市場、藥房、物業管理等相對不受第五波疫情影響的行業會納入其中，如企業屬名單中的行業，最多只可為100名合資格僱員申請補貼。

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此外，為確保公帑運用能達到保就業目的，當局會對違規行為加重刑罰，以期提高阻嚇作用。在5月至7月任何一個月內，如果僱主聘請的僱員數目低於其申領補貼時的填報人數，即須向政府退還補貼，並須繳交10%罰款。她舉例指，如僱主早前表示聘用10名全額補貼資助的僱員，最終只聘請9人，僱主須退回8,000元另加800元罰款，即合共8,800元。

申請詳情：

網址：https://www.ess.gov.hk/zh/index.html

申請期：2022年4月29日早上8時至2022年5月12日晚上11時59分

申請電郵：enquiry@ess.gov.hk

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記者：陳詠妍

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