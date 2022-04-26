【開市9點半】滙豐首季業績放榜　人行降外滙存準率緩人民幣弱勢

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北京疫情再起，當局宣布今日至周六（30日）北京11區三輪核酸檢測。疫情反彈增加中國經濟下行壓力，滙豐環球最新將中國今季GDP增長預測降至2.7%。中央昨傳出多招應對風險，包括面對人民幣滙率持續走弱，中國人民銀行公布，自2022年5月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，即外滙存款準備金率由現行的9%下調至8%，措施可增加內地外幣流動性，壓低外幣利率，有助息差收窄，以穩定人民幣；中央並推動降費、金融系統減低利率；以及傳與房企開會，涉及放鬆融資等。

另外，滙率今日將公布首季業績，市場預期首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%，預期信貸損失達9.34億美元。

重點新聞：

1） 【北京疫情】北京11區周二至周六做3次全民檢測 全市今錄29宗本地確診、新增5中風險地區

2） 【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點 外滙存款準備金率由9%下調至8%

3） 【金融支持】國務院：推動金融系統經降低利率、減少收費等讓利

4） 【中國經濟】滙豐環球：料中國第2季GDP增長降至2.7% 全年GDP增長預測降至4.9%

5） 【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會 涉及併購業務紓困及放鬆融資

6） 【美股焦點】大摩警告標指或將大幅下挫 恐陷入熊市

7） 【香港樓市】摩通兩大原因撐住宅樓價將逆轉、維持全年至少升5%預測 地產股料續跑贏 首選兩發展商股

8） 【電子煙股】煙草專賣局：嚴防電子煙業產能過剩 電子煙企申IPO前須受國務院相關部門審查

9） 【外匯基金】金管局余偉文：投資環境十分困難 外匯基金4招減美國加息風險、包括調整非美元資產

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

港股ADR及美股收市情況：

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