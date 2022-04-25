▲ 【抖音TikTok】字節跳動據報時隔5個月終委任新CFO 或將重啟上市

抖音及TikTok 母企字節跳動據報已招攬世達國際律師事務所（Skadden）高級合夥人高准（Julie Gao）加入擔任首席財務官，有內媒指，隨著高准加入，字節或將重啟IPO進程。

有內媒指，字節跳動CEO梁汝波發佈內部信宣布高准將加入字節跳動的消息，提到高准自2016年以來多次參與字節跳動收購和融資項目，熟悉字節跳動使命、文化、團隊和業務。

梁汝波稱，高准對公司治理、企業發展有很多經驗和思考，對很多處於不同階段的公司提供過諮詢和幫助，相信她的加入會給公司帶來很大幫助。

高准從事律師超過20年 曾多次參與字節跳動融資及收購

據公開報導，高准出生於上海，曾獲北京大學法學學士、阿拉巴馬大學社會學碩士、加州大學洛杉磯分校法學博士，從事律師超過20年。

據報高准曾參與字節跳動早期多輪私募股權融資，以及字節跳動針對Musical.ly和沐瞳遊戲的收購，去年字節跳動旗下游戲品牌朝夕光年以40億美元價格收購沐瞳遊戲，高准團隊擔任法律顧問。

字節跳動CFO曾空缺5個月 高準加入或有助重啟IPO

去年11月，字節跳動調整公司組織架構，TikTok CEO周受資不再兼任字節跳動CFO後，這一職位已空缺5個月。內媒稱，隨著高準的加入，字節或將重啟IPO，今年4月16日，曾有報道指，多位字節跳動在職員工確認，公司展開今年期權回購，價格為每股142美元，相比去年的132美元，提升了7.5%。

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