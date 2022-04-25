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【美股焦點】動視暴雪首季營收遜預期　受累遊戲《使命召喚》需求低迷

股市 22:14 2022/04/25

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【美股焦點】動視暴雪首季營收遜預期　受累遊戲《使命召喚》需求低迷

遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）首季經調整銷售額約14.8億美元，差過預期的18億美元，原因是其最新遊戲《使命召喚：先鋒》（Call of Duty： Vanguard）需求低迷。

動視暴雪現跌1.31%，報77.572美元。

由於《使命召喚：先鋒》銷售溢價回落及《使命召喚：戰區》（Call of Duty： Warzone）玩家參與度下降，回復至疫情前水平。動視暴雪首季列賬收入按年跌22.4%至17.7億美元，低過預期的18億美元；列賬淨利按年跌49.1%至6.19億美元。

動視暴雪首季經調整每股收益為0.64美元，不及市場預期的0.7美元，去年同期為0.98美元。截止至首季末，動視暴雪的月活躍用户（MAU）為3.72億，按年跌14.5%。

由於微軟（美：MSFT）即將以每股95.00美元收購動視暴雪，故動視暴雪不會提供今年財務指引。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT）

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