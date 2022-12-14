▲ 【新股IPO】美麗田園通過上市聆訊、料集資額將作擴張用途 4年目標增115家直營店

內地醫學美容公司美麗田園周二（13日）通過上市聆訊，聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際和華泰國際。集團上半年收益按年跌12.3%至7.34億元人民幣（人民幣，下同），經調整純利則增至5060萬元；毛利按年跌19%至3.14億元，毛利率從46.5%跌至42.8%，集團歸因疫反覆，當中上海實施嚴格封城措施。

美麗田園為內地最大傳統美容服務商機第四大非外科手術類美容服務提供商，市場份額分別為0.2%及0.6%。截至上半年，公司共有325間分店，177家直營店及175間加盟店，直營店活躍會員共60,956名，平均到店消費5.9次及10,736元。

集團預計集資額將作擴張服務網絡，目標於2023年增加25家及2024年至2026年每年增30家直營店，將以消費力、自身現有網絡及黃金地段為考量；一線城市擴張、升級醫療美容及亞健康評估服務網絡，料升級三家門店及開設兩家新研源醫療中心；現有上海及北京網絡上建立各一家美麗與健康管理服務中心。

據招股書指出，公司以加盟店和直營店營運，除美麗田園，旗下品牌包括貝黎詩、秀可兒及研源醫療。除日常面部和身體護理，包括能量儀器及注射和抗衰醫學。

外電早前引述消息指，美麗田園計劃集資2至3億美元（約15.69億至23.54億港元）。

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