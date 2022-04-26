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【HSBC滙豐業績前瞻】滙豐績前跌近2%　市場料首季稅前少賺35.6%、錄9億美元預期信貸損失

股市 09:35 2022/04/26

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滙豐 （00005） 首季業績今午出爐，該行綜合16家券商預測顯示，首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%，而相比去年首季預期信貸損失撥回4.35億美元，今年首季料錄得預期信貸損失達9.34億美元。

滙豐績前跌1.7%，報50.75元，創逾一個月低。

綜合預測顯示，滙豐首季按列帳基準的營運收益淨額為127.43億美元，跌1.9%，當中淨利息收益69.11億美元，升6.1%，其他收入58.32億美元。淨利息收益率料為1.24%，按年升0.03個百分點。每普通股基本盈利料為11美仙。平均有形股東回報料為5.4%，按年跌4.8個百分點。

綜合16家券商預測滙豐首季按列帳基準的表現

項目 綜合券商預測值（億美元） 較去年首季業績變幅（%）
稅前盈利 37.2 -35.6
營運收益淨額 127.43 -1.9
．淨利息收益 69.11 +6.1
預期信貸損失 9.34 回撥4.35億美元
總營業支出 88.34 +3.6%
淨利息收益率 1.24% +0.03個百分點
平均有形股東回報（RoTE） 5.4% -4.8個百分點
普通股權一級資本比率（CET1） 15.0% -0.9個百分點

大摩料滙豐需為俄羅斯業務、內房、港經濟增長下降作撥備

摩根士丹利報告認為，滙豐需就俄羅斯業務、部分的中國商業房地產、香港經濟增長下降等作出減值撥備，故相信季度預期信貸損失會上升，且料首季減值8.27億美元。大摩並預期，滙豐首季經調整收入將按年跌約2%，而列帳基準稅前盈利料為44.34億美元，少約23%，每股盈利料為15美仙。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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