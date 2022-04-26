【HSBC滙豐業績前瞻】滙豐今放榜　市場料首季稅前少賺35.6%、錄9億美元預期信貸損失

上一篇文章
【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%
滙豐 （00005） 首季業績今午出爐，該行綜合16家券商預測顯示，首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%，而相比去年首季預期信貸損失撥回4.35億美元，今年首季料錄得預期信貸損失達9.34億美元。
綜合預測顯示，滙豐首季按列帳基準的營運收益淨額為127.43億美元，跌1.9%，當中淨利息收益69.11億美元，升6.1%，其他收入58.32億美元。淨利息收益率料為1.24%，按年升0.03個百分點。每普通股基本盈利料為11美仙。平均有形股東回報料為5.4%，按年跌4.8個百分點。
|項目
|綜合券商預測值（億美元）
|較去年首季業績變幅（％）
|稅前盈利
|37.2
|-35.6
|營運收益淨額
|127.43
|-1.9
|．淨利息收益
|69.11
|+6.1
|預期信貸損失
|9.34
|回撥4.35億美元
|總營業支出
|88.34
|+3.6%
|淨利息收益率
|1.24%
|+0.03個百分點
|平均有形股東回報（RoTE）
|5.4%
|-4.8個百分點
|普通股權一級資本比率（CET1）
|15.0%
|-0.9個百分點
摩根士丹利報告認為，滙豐需就俄羅斯業務、部分的中國商業房地產、香港經濟增長下降等作出減值撥備，故相信季度預期信貸損失會上升，且料首季減值8.27億美元。大摩並預期，滙豐首季經調整收入將按年跌約2%，而列帳基準稅前盈利料為44.34億美元，少約23%，每股盈利料為15美仙。
相關文章：
滙豐股東公開建議集團一拆二 亞洲業務獨立上市、冀降政治風險兼釋放價值
美銀證券：滙豐首季稅前盈利料按年少37% 作2億美元俄羅斯相關撥備