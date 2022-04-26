【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購

HSBC滙豐 （00005） 首季業績今午出爐，首季列賬基準除稅前利潤達41.66億美元﹐按年跌28%，勝市場預期。滙豐季內列賬基準收入124.64億美元，按年跌4%，則遜市場預期。滙豐午後一路向下，最後收跌4.2%，報49.5元，失守50元關口，並創逾一個月新低。

首季預期信貸損失錄6億美元提撥

今年首季列賬基準預期信貸損失錄得6億美元提撥，2021年第1季則撥回4億美元。預期信貸損失增加，主要反映俄烏戰爭的直接和廣泛經濟影響，以及遠期經濟前景受到的通脹壓力，但有關增幅因絕大部分與新冠疫情相關的儲備被撥回而有所緩減。第三級提撥為4億美元，相對過往經驗仍維持在低水平。

季內滙豐純利28.03億元，按年跌28%。每股盈利14美仙，按年少26%。淨利息收益率為1.26%，較2021年第1季升5個基點，與2021年第四季相比則增加7個基點。淨利息收益69.97億美元，按年多7.4%、按季多3.2%；費用收益淨額31.26億美元，按年少9.7%、按季多0.8%。有形股本回報率為6.8%，按年跌3.4個百分點。普通股權一級資本比率14.1%，按年少1.8個百分點，按季少1.7個百分點。

財富管理及個人業務收入減少 累集團收入下降

滙豐指，相對於去年首季，今年首季列賬基準除稅前利潤減少16億美元，減幅反映今年首季預期信貸損失及其他信貸減值準備（「預期信貸損失」）錄得提撥淨額（相對於2021年第1季的撥回淨額），以及收入下跌。經調整除稅前利潤為47億美元，減少16億美元。列賬基準收入下降，主要因為財富管理及個人銀行業務收入減少，反映制訂壽險產品業務的不利市場影響及香港投資產品 分銷收入下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下環球債務市場業務及自營投資業務收入減少。

今年或無法展開進一步回購

前景方面，集團指，由於市場引伸的平均政策利率走向較公布2021年全年業績時有所改善，預期淨利息收益將繼續增長，加上2022年貸款有望實現中單位數百分比增長，因此該行繼續對收入前景感到樂觀。雖然財富管理業務於2022年第一季的表現因香港實施新冠疫情限制措施而相對失色，但限制措施放寬後，業務表現有望回升。該行仍然預期今年收入將錄得中單位數百分比增長。

俄烏戰爭加劇通脹壓力，增加了遠期經濟前景的不確定性，今年第一季的預期信貸損失提撥因而上升。正密切監察事態發展，但根據當前主流經濟預測及過往經驗，繼續預期2022年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30個基點的正常水平。

該行又指，隨着收入前景改善（包括淨利息收益可能較公布2021年全年業績時增加），維持預期2023年平均有形股本回報率將至少達到10%。該行注意到，為就淨利息收益進行經濟對沖而持有的金融工具產生的權益變動，可能會短暫令今年普通股權一級比率下跌至低於該行的目標範圍，從而使該行無法在本階段於今年展開進一步回購。集團擬出售法國零售銀行業務的計劃，預期會對今年下半年的普通股權一級比率造成不利影響，幅度約為35個基點。

券商預測稅前少賺36%

滙豐早前綜合16家券商預測顯示，首季列帳基準稅前盈利料僅37.2億美元，按年減少35.6%，而相比去年首季預期信貸損失撥回4.35億美元，今年首季料錄得預期信貸損失達9.34億美元。

綜合預測顯示，滙豐首季按列帳基準的營運收益淨額為127.43億美元，跌1.9%，當中淨利息收益69.11億美元，升6.1%，其他收入58.32億美元。淨利息收益率料為1.24%，按年升0.03個百分點。每普通股基本盈利料為11美仙。平均有形股東回報料為5.4%，按年跌4.8個百分點。

綜合16家券商預測滙豐首季按列帳基準的表現

項目 綜合券商預測值（億美元） 較去年首季業績變幅（%） 稅前盈利 37.2 -35.6 營運收益淨額 127.43 -1.9 ．淨利息收益 69.11 +6.1 預期信貸損失 9.34 回撥4.35億美元 總營業支出 88.34 +3.6% 淨利息收益率 1.24% +0.03個百分點 平均有形股東回報（RoTE） 5.4% -4.8個百分點 普通股權一級資本比率（CET1） 15.0% -0.9個百分點

大摩料滙豐需為俄羅斯業務、內房、港經濟增長下降作撥備

摩根士丹利報告認為，滙豐需就俄羅斯業務、部分的中國商業房地產、香港經濟增長下降等作出減值撥備，故相信季度預期信貸損失會上升，且料首季減值8.27億美元。大摩並預期，滙豐首季經調整收入將按年跌約2%，而列帳基準稅前盈利料為44.34億美元，少約23%，每股盈利料為15美仙。

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