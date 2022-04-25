▲ 【北京疫情】北京晚上10時舉行疫情防控記者會 今錄29宗本地確診、新增5中風險地區

北京新型疫情近日升溫，民眾憂慮當局或會隨時封城，北京今晚十時將召開第315場疫情防控新聞發布會，料屆時會透露更多疫情概況及防疫措施。此外，北京市衛健委今日（25日）新增5個中風險地區。

北京市衛健委宣布，由周日（24日）下午4時至週一（25日）下午4時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者29例，其中朝陽區感染病例最多，佔20例，房山區3例、昌平區2例、豐台區2例、西城區1例、延慶區1例。

新增5中風險地區 集中朝陽區及房山區

截至目前，北京全市共有高風險地區1個，為朝陽區潘家園街道松榆里社區；有中風險地區6個，除了朝陽區潘家園街道松榆東里社區外，周一新增朝陽區垡頭街道垡頭西里社區、三間房鄉藝水芳園社區、南磨房鄉南新園社區、十八里店鄉周家莊中路19號院及房山區竇店鎮於莊村。其它地區均為低風險地區。

自4月22日以來，北京累增70宗新冠肺炎確診，涉及8個區，其中朝陽區46例。

北京市衛健委：近期非必要不出京

北京市衛健委承認，目前該市疫情防控正處於關鍵時期，形勢依然嚴峻，強調要嚴防死守，以快制快，堅決果斷落實各項防控措施，與病毒賽跑，有效阻斷疫情傳播。

衛健委又稱，「五一」假期將至，人員流動增加了傳播風險，提醒廣大市民朋友，近期非必要不出京，減少人員流動，簡約生活，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：

【中國疫情】北京傳出疫情管控升級 紐約期油跌穿100美元、日內跌約5%

【內地疫情】北京爆多條傳播鏈 騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式