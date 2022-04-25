▲ 【美國加息】對沖基金巨頭Man Group CEO：克服高通脹須將利率推向「痛苦區」 惟料聯儲局不會採取足夠積極行動

美聯儲加快加息的預期升溫，全球最大對沖基金之一的Man Group首席執行官Luke Ellis 接受外電訪問時認為，要克服頑固高通脹，需要將利率推向痛苦區。

Ellis指出，美國實際及名義經濟增長強勁的背景下，對於聯儲局而言，上述做法相對容易，但對於歐洲央行來說，由該該區經濟增長乏力，這項任務會變得有些困難。

非常懷疑儲局會否積極採取行動 尤其通脹回落、中期選舉臨近

然而Ellis表示，自己懷疑美聯儲是否有信心在今年採取足夠積極的行動，尤其有跡象顯示通脹逐漸回落，而且美國11月中期選舉臨近。

Ellis：「我個人非常懷疑，美聯儲在今年是否會真正積極採取行動，將利率推高到足以令市場『痛苦』的程度。」

Ellis預計年底通賬5至6% 通脹持續更長將更痛苦

美國3月份通賬達到8.5%，屬30年以來的最高水平，但核心通脹略有下降，市場憧憬通脹接近見頂，Ellis預計，今年底通脹或回落至5%至6%。

Ellis認為，若通脹持續時間更長，最終將更痛苦，但問題是聯儲局是否有勇氣真正提高利率以阻止通脹。Ellis建議投資者將其投資組合定位應付「持續緊縮」。

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