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【亞洲投資】施羅德投資倡對亞洲投資作多元化配置　新加坡REITS或受惠新冠政策放寬

股市 20:48 2022/04/25

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施羅德投資管理亞洲多元化資產管理主管于學宇表示，過去數周，投資者仍消化烏克蘭危機的影響，導致亞洲股市下跌。由於環球能源價格上升及供應瓶頸持續為成本構成壓力，預料經濟環境於中短期內仍將處於明顯滯脹的狀態。鑑於增長及通脹前景未明，多元化配置對亞洲投資仍至關重要，建議把握亞洲長遠增長機遇，5G、移動出行、電動汽車、雲端技術、物聯網及新興的元宇宙等行業仍將推動技術創新及新技術產品普及。

于並相信，目前電動汽車及技術產品等新經濟應用勢將惠及銅業的發展，因此一些中國採礦企業的表現應有望造好。

于又指，新加坡最近放寬了新冠政策，容許最多75%的員工回到辦公室工作，因此認為該國的寫字樓及商業房地產投資信託（REITs） 可望從購物中心及寫字樓人流改善中受惠，因而帶來投資機會。這類資產除了可對沖通脹升溫的風險，亦可望提供穩定且具吸引力的股息收益。 

對亞洲企債持保守立場

至於亞洲企業債券，于表示採取相對保守的立場，指除了俄烏局勢造成的重大影響外，聯儲局的強硬態度及中國房地產領域下行仍屬投資者的憂慮，雖然中國正在進行政策改革，但新冠感染壓力引致供應鏈受阻，加上正在醞釀的中美貿易摩擦，不明朗性或將進一步增加。此外，持續的通脹壓力或會導致利率走勢出乎意料上行。即使企業債券市場中大多數企業至今受到的影響較為輕微，但在未來數月，投資者仍需警惕潛在的風險因素。

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REITS 中國市場 宏觀分析 板塊 新加坡 施羅德 通脹 亞洲

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