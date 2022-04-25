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【電子煙股】煙草專賣局：嚴防電子煙業產能過剩　電子煙企申IPO前須受國務院相關部門審查

宏觀解讀 20:08 2022/04/25

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【電子煙股】煙草專賣局：嚴防電子煙業產能過剩　電子煙企申IPO前須受國務院相關部門審查

國家煙草專賣局發布《關於促進電子煙產業法治化規範化的若干政策措施（試行）》，其中提到，要調整完善產業結構，嚴控新增產能，合理控制產能規模，防止產能過剩。

文件又稱，要以完善資源配置和滿足市場需求為導向，保持產業集中度處於合理水平，引導不適應市場競爭的企業有序退出。

電子煙企業申上市前須接受前置審查

國家煙草專賣局提到，建立對電子煙企業境內外首次公開發行股票並上市申請進行前置性審查制度，國務院煙草專賣行政主管部門履行前置審查職責，擬上市電子煙企業經審查同意後方可履行後續上市程序。

文件提到，國務院煙草專賣行政主管部門綜合考慮煙草控制、市場需求、經濟發展、人口變化、市場狀態等因素，科學合理確定電子煙產品年度內銷銷量目標。

電子煙產品須全國統一銷售價格 

國家煙草專賣局指，電子煙用菸鹼和霧化物、電子煙產品的價格實行市場調節，同一品規電子煙產品實行全國統一銷售價格，禁止價格歧視，又稱產業鏈各環節經營利潤應處於合理區間，電子煙價格總水平保持基本穩定。

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