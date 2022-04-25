  • 27°C
香港時間 : 2022425日 (一) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

iMTV＋ 20:30 2022/04/25

分享：

分享：

其他股評時段:

01:11 恒指二次探底
02:13 (06178) 光大證券
02:27 (03968) 招商銀行
04:48 (06823) 香港電訊、(00002) 中電控股、(00003) 香港中華煤氣
06:40 (00083) 信和置業
07:39 (00388) 香港交易所
09:20 (00392) 北京控股
13:25 (00939) 建設銀行、(03328) 交通銀行
15:20 (02196) 復星醫藥
16:13 (00293) 國泰航空
18:00 (06098) 碧桂園服務
21:58 (03718) 北控城市資源
30:00 (01475) 日清食品

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
2022/04/11
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
2022/04/04
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
2022/03/28
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
2022/03/21
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信
2022/03/14
【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信
港股 日清食品 桂園 香港交易及結算所有限公司 經濟 碧桂園 煤氣 中電 信和

下一篇文章

【第五波疫情】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬
錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款