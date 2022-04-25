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料物流延誤至第四季　物流商會冀強化港珠澳大橋功能

商業 19:48 2022/04/25

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香港物流商會料運輸延誤至第四季才會好轉，冀政府強化港珠澳大橋功能。（譚以諾攝））

疫下中港及全球物流受影響，有中港物流公司推算今年成本已大漲3成，要調動空運及海運解決。香港物流商會主席鐘鴻興表示，有愈來愈多公司選擇包租貨機或包租貨船方式解決問題，惟空運成本隨時激增逾５、６倍，經營頗困難。鐘預期疫情影響要到第三、第四季才見穩定，較能緩和貨運延誤問題，目前中港及外地仍面對裝卸及貨車司機人手不足，呼籲業界此間要互相扶持分享重要物流狀況資訊。

【網紅經濟】網紅行銷市場潛力164億　東南亞成新戰場

另一方面，香港物流商會亦希望政府能作出新思維，重新評估本地物流業發展及支援政策，疫後重新連接大灣區物流發展。本港需要改變依賴深圳跨境運輸，因疫情令司機人手短缺，臨時開闢內河船運的情況。建議政府促進跨境物流貨運車輛使用港珠澳大橋，促請各部門配合，讓鮮活和冷凍食品等可經該處通關，並運用珠海物流園區，助香港貨源腹地擴展至珠三角西部地區。

倡航空大數據及園式管理

同時，香港國際航空樞紐地位可協調大灣區機場作出分工，把空中資源航線營運共用，雙方透過分工來發揮協 同效應，再配合多式聯運模式，以加強大灣區機場群的國際競爭能力。另配合鼓勵發展航空業大數據產業，成為可持續發展產業及改善航空業界效率。

香港物流商會認為，政府要改變以往的物流基建地塊招標思維，考慮成立「物流園管理公司」，參考科學園等的做法專門負責開發、招標和營運，藉物流園區內的硬體和扶持政策，支持本地物流中小企業發展。另設立物流專業產業學院，培養物流新產業人才，提升物流行業從業員在空運、海運、陸運、鐵路、多式聯運、物流應用科技、物流金融等方面的專業地位。

【鰻魚內銷】配合政策刺激內銷　內地鰻魚輸日量大跌

記者:王浩賢

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