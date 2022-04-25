【第五波疫情】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股

隨著單日確診人數不斷下降，本港近日開始實施首階段社交限制放寬措施，市面上的食肆及商場人流亦見大幅改善。星展發表報告指，新措施將令多個產業受惠，包括地產、零售消費和餐飲等。該行同時推薦15隻受惠股。

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星展推介防疫放寬受惠股一覽：

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星展較早前亦指出，認為目前美國通脹已屆1982年以來的最高水平之下，美聯儲局未來兩年仍會加息約6次。有關情況對港股的影響雖仍存在不確定性，惟相信影響會較低。再觀察歷史數據，港股當前估值吸引，對其於今年下半年回升持審慎樂觀看法。該行分別給予恒生指數及國企指數，未來12個月目標24600點和8160點。

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