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【第五波疫情】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股

股樓投資 19:53 2022/04/25

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隨著單日確診人數不斷下降，本港近日開始實施首階段社交限制放寬措施，市面上的食肆及商場人流亦見大幅改善。星展發表報告指，新措施將令多個產業受惠，包括地產、零售消費和餐飲等。該行同時推薦15隻受惠股。

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%  詳情請看【下一頁

星展推介防疫放寬受惠股一覽：

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星展較早前亦指出，認為目前美國通脹已屆1982年以來的最高水平之下，美聯儲局未來兩年仍會加息約6次。有關情況對港股的影響雖仍存在不確定性，惟相信影響會較低。再觀察歷史數據，港股當前估值吸引，對其於今年下半年回升持審慎樂觀看法。該行分別給予恒生指數及國企指數，未來12個月目標24600點和8160點。

【滙豐控股5】地域政經風險升溫 有股東建議滙豐分拆亞洲業務  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

九龍倉置業（01997） 港股

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