【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）

港股上日失守兩萬，恒指收報19869點，跌769點。滙豐 （00005） 今日公布首季業績，大摩預期季度信貸損失會上升，預期首季減值約8億美元；人民銀行宣布下月中降外匯存準率至8%，為匯率急跌的人仔「急救」，減低人民幣貶值壓力，港股走向如何？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你跟進市況。

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00：17 - 港股今日焦點速覽

00：53 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：58 - 亞太股市早段市況速報

02：29 - 美股踏入熊市機會大？

03：53 - 傳統消費股維持高位 上升空間不大、要等待回調

05：21 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：55 - 港股失守兩萬 恒指19000點有支持

07：21 - 恒指一旦失守18235點會失控「無位可守」 科指有機會再試底

08：39 - 人民幣貶值急睇實6.6水平 恒指百分百跟跌

09：23 - 人行調低外匯存款準備金率 可救人民幣匯率

11：12 - 萬一北京亦封城 經濟插水人民幣匯率將再下跌

11：56 - A股恐慌式下跌 短期要睇企業第二、三季業績能否好轉

13：07 - 滙豐 （00005） 今日公布業績 分拆機會大？

14：21 - 現時經濟環境不利滙豐 （00005） 分拆

15：33 - 滙豐 （00005） 料綜合倒退3成 留意淨息差會否擴闊

16：09 - 不需太在意滙豐 （00005） 第一季業績 留意第二季業績有沒有隨疫情好轉

16：28 - ET個股推介：蒙牛 （02319）

21：11- 港股開市前市況速報

21：41 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）單交易點睇？值幾多錢？仲追得過？

23：09 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）逢失1000美元買？

26：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 現價可買入嗎？ 中線上望幾多呀？恒生（000811）又如何？

29：40 - 觀眾問股：內銀股前景點睇？建行 （00939） 5元買入、工行 （01398） 4.5元買入

33：50 - 港股開市初段市況速報

34：42 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.96元買入收息 升不穿11元要先沽出低位再買？

36：27 - 觀眾問股：FI南方納指 （07568） 點睇？（SQQQ.US）更好？

39：05 - 睇淡納指是好選擇？ 升穿13200至13400點要止蝕

41：05 - 觀眾問股：綠債抽得過？僅2厘幾息不如揀高息股？

43：21 - iShares美國抗通膨債券ETF（TIP.US）可留意？通脹有機會已見頂？

45：27 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 有貨點算？

48：30 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15元有貨點睇？

50：01 - 觀眾問股：已持有香港電訊 （06823） 想再買電訊盈科 （00008） 、中移動 （00941） 、GX恒生高股息率 （03110） 邊隻比較好？

53：23 - 觀眾問股：友邦 （01299） 79元有貨、衝上85元冇走應揸多陣？抑或加多注？

54：57 - 消息股：中興通訊 （00763） 、浙商銀行 （02016） 、招金礦業 （01818）

55：28 - 財經日誌提提你

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**中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**