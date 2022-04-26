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【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）

股市 10:43 2022/04/26

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港股上日失守兩萬，恒指收報19869點，跌769點。滙豐 （00005） 今日公布首季業績，大摩預期季度信貸損失會上升，預期首季減值約8億美元；人民銀行宣布下月中降外匯存準率至8%，為匯率急跌的人仔「急救」，減低人民幣貶值壓力，港股走向如何？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你跟進市況。

Time code
00：17 - 港股今日焦點速覽　
00：53 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：58 - 亞太股市早段市況速報
02：29 - 美股踏入熊市機會大？
03：53 - 傳統消費股維持高位   上升空間不大、要等待回調
05：21 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：55 - 港股失守兩萬    恒指19000點有支持
07：21 - 恒指一旦失守18235點會失控「無位可守」    科指有機會再試底
08：39 - 人民幣貶值急睇實6.6水平     恒指百分百跟跌
09：23 - 人行調低外匯存款準備金率     可救人民幣匯率
11：12 - 萬一北京亦封城    經濟插水人民幣匯率將再下跌
11：56 - A股恐慌式下跌     短期要睇企業第二、三季業績能否好轉
13：07 - 滙豐 （00005） 今日公布業績     分拆機會大？
14：21 - 現時經濟環境不利滙豐 （00005） 分拆
15：33 - 滙豐 （00005） 料綜合倒退3成     留意淨息差會否擴闊
16：09 - 不需太在意滙豐 （00005） 第一季業績      留意第二季業績有沒有隨疫情好轉
16：28 - ET個股推介：蒙牛 （02319）
21：11- 港股開市前市況速報
21：41 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）單交易點睇？值幾多錢？仲追得過？
23：09 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）逢失1000美元買？
26：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 現價可買入嗎？ 中線上望幾多呀？恒生（000811）又如何？
29：40 - 觀眾問股：內銀股前景點睇？建行 （00939） 5元買入、工行 （01398） 4.5元買入
33：50 - 港股開市初段市況速報
34：42 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.96元買入收息     升不穿11元要先沽出低位再買？
36：27 - 觀眾問股：FI南方納指 （07568） 點睇？（SQQQ.US）更好？
39：05 - 睇淡納指是好選擇？   升穿13200至13400點要止蝕
41：05 - 觀眾問股：綠債抽得過？僅2厘幾息不如揀高息股？
43：21 - iShares美國抗通膨債券ETF（TIP.US）可留意？通脹有機會已見頂？
45：27 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 有貨點算？
48：30 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15元有貨點睇？
50：01 - 觀眾問股：已持有香港電訊 （06823） 想再買電訊盈科 （00008） 、中移動 （00941） 、GX恒生高股息率 （03110） 邊隻比較好？
53：23 - 觀眾問股：友邦 （01299） 79元有貨、衝上85元冇走應揸多陣？抑或加多注？
54：57 - 消息股：中興通訊 （00763） 、浙商銀行 （02016） 、招金礦業 （01818）
55：28 - 財經日誌提提你

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**中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : ET開市直擊

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