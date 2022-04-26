馬斯克逾5億私人飛機內籠曝光 飛一個鐘要2.9萬（多圖）

全球首富馬斯克早前表明並無持有物業或遊艇，但他承認自己擁有私人飛機。外媒指馬斯克的私人飛機是他自認唯一奢侈品，其中一架更價值6,650萬美元（5.19億港元）。據悉，馬斯克單單在2018年已飛行逾250次，估算每小時的飛行成本超過3,600美元（2.9萬港元）。

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電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於2016年購買Gulfstream G650ER私人飛機，據悉包括Amazon創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos） 及曼聯球星C朗亦擁有這款飛機。馬斯克上月接受訪問時透露，自己唯一奢侈品是私人飛機，指有工作需要四處出差。

外媒取得馬斯克的飛行紀錄，發現他在2018年飛行超過250次，前往美國、歐洲及亞洲，總里程數超過24萬公里。據悉G650ER每小時平均飛行成本為3,662美元（2.9萬美元），換算下來，馬斯克當年花費最少70萬美元（546萬港元）乘坐私人飛機。

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相片顯示，其私人飛機內部堪比普通房子面積還要大，設有4個生活空間及廚房。廚房設備齊全，更有兩個儲藏室，以及裝有控制飛機內部的觸摸屏。

主艙置有10個座位、1張沙發，全是淺色皮革材質，配以深木色家具，座位旁邊的隔間更可摺疊成餐桌、座位可平放成床，十分舒適。至於主艙後面是貴賓艙，設有趟門以保護私隱，同樣配有沙發、座椅及電視。飛機設有兩個浴室，但不設花灑，其中一個設於貴賓艙內。

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責任編輯：郭麗明